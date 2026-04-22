Sant Fruitós de Bages dedica una setmana plena d’activitats a la gent gran
Del 4 al 10 de maig, el municipi ofereix una quinzena de propostes culturals, lúdiques i de benestar amb tallers, sortides, xerrades i un dinar homenatge
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha organitzat una quinzena de propostes adreçades a la gent gran del municipi, que es duran a terme del dilluns 4 al diumenge 10 de maig.
Les activitats començaran el 4 de maig amb una sortida cultural al Recinte Modernista de Sant Pau, on els participants podran gaudir d’una visita teatralitzada. La sortida serà a 3/4 de nou del matí des del Pavelló Municipal, i el retorn està previst a les dues del migdia al mateix punt. El preu és de 10 euros i inclou l’entrada i el transport en autobús. Les inscripcions es poden fer al bar de l’Esplai. El mateix dilluns, a 2/4 de quatre de la tarda, l’Esplai acollirà un taller d’aquarel·la per conèixer aquesta tècnica i posar-la en pràctica.
El dimarts 5 de maig començarà amb una caminada popular, amb sortida a les 10 del matí des de l’Esplai i final amb un vermut popular. Es tracta d’una ruta de baixa dificultat, d’entre 5 i 7 quilòmetres per l’entorn del municipi. Es recomana portar calçat adequat, aigua, gorra i protecció solar. A 2/4 de cinc de la tarda, s’oferirà una sessió de Cos i Consciència a càrrec de Gisela Baraldés, a l’entorn natural del Bosquet.
El dimecres 6 de maig s’ha programat un taller de Txi Qung a les 10 del matí al Bosquet, amb Roser Gorchs. A la tarda, es podrà escollir entre un taller de cuina (classe magistral) a les 3 al Nexe Espai Jove, a càrrec del restaurant Canonge d’Ampans, o un taller de dibuix a les 4 a l’Esplai.
El dijous 7 de maig, de 10 a 12 del matí, es farà un taller de trencadís a l’Esplai. Durant l’activitat es coneixerà aquesta tècnica i es crearà una peça pròpia de la mà d’Encaix. A les 5 de la tarda, sota el Cobert de la Màquina de Batre, hi haurà una exhibició de ball en línia i ball sincronitzat llatí amb Montse Marcos (7deBall) i Albert Mota.
El divendres 8 de maig començarà amb la xerrada sobre ciberseguretat De l’efectiu al mòbil. Com pagar de manera segura en el món digital, a les 10 del matí a l’Esplai. A les 12 del migdia se celebrarà una missa a l’església parroquial.
El punt àlgid de la setmana arribarà amb el dinar de la gent gran, a 2/4 de dues del migdia al pavelló d’esports. Durant l’àpat s’homenatjarà les persones més grans del municipi, i la sobretaula inclourà un bingo musical a partir de les 3 de la tarda. Les inscripcions s’han de fer a l’Àrea d’Atenció a les Persones de l’Ajuntament abans del 4 de maig.
El dissabte 9 de maig, a les 5 de la tarda, l’Esplai acollirà una sessió de ball de tarda amb Ely Vives Veus.
El diumenge 10 de maig, a les 6 de la tarda, al Teatre Casal Cultural, serà el torn de gaudir de l’espectacle que oferirà La Tercera Joventut, el grup de gent gran del municipi. Les entrades són gratuïtes, però cal reservar-les prèviament a l’Àrea d’Atenció a les Persones (c. Padró, 74).
Finalment, el divendres 15 de maig, també com a activitat adreçada a la gent gran, tindrà lloc un concert del festival Espurnes Barroques amb Alba Careta i Enric Verdaguer “Henrio”. El concert, organitzat per AMPANS amb la col·laboració de l’Ajuntament, es farà a les 6 de la tarda al pati de la residència.
La participació en les activitats és gratuïta, excepte la sortida cultural, però cal inscriure-s’hi prèviament a l’Esplai (c. Jacint Verdaguer, 3). Les places són limitades. Les inscripcions per al dinar s’han de formalitzar a l’Àrea d’Atenció a les Persones (c. Padró, 74).
