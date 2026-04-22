Sant Joan passa del 49,5% al 87,9% de recollida selectiva amb el porta a porta: "La sensació és que tenim un poble més net"
El nou model ha capgirat la tendència, la recollida selectiva creix un 40% en un mes i ha comportat una transformació del municipi, amb un espai públic més net i sense voluminosos abandonats
Sant Joan de Vilatorrada ha tancat el primer mes d’implantació del sistema porta a porta com a model únic amb uns "resultats excel·lents", com indiquen des del consistori: el 87,9% dels residus ja es recullen de manera selectiva. Aquesta dada suposa un "canvi radical respecte al model de contenidors oberts", que el 2024 se situava en el 49,5%. En trenta dies, el municipi ha aconseguit incrementar el reciclatge en prop de 40 punts i reduir la fracció resta a mínims.
Les xifres d’aquest primer mes "superen amb escreix les expectatives inicials" i situen el municipi "molt per sobre dels objectius europeus". Sant Joan de Vilatorrada no només compleix els llindars previstos per als anys 2025 i 2030, sinó que supera en més de 20 punts l’objectiu fixat per al 2035. En comparació amb les dades de l’Agència de Residus de 2024, si aquests resultats es mantenen, el municipi passaria d’estar sis punts per sota de la mitjana del Bages a liderar els índexs de la comarca. A més, en l’àmbit nacional, se situaria entre els 30 municipis amb millor recollida selectiva de Catalunya (d’un total de 947), destacant com el més poblat dins d’aquest grup capdavanter.
El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, es mostra molt satisfet pel canvi assolit i remarca “el civisme i el comportament exemplar de la majoria dels veïns i veïnes, que han col·laborat en una gran transformació del poble. N’hem d’estar molt agraïts i orgullosos: aquest gran canvi ha estat possible gràcies als petits gestos del dia a dia”. A més, destaca que “aquest civisme majoritari ha permès assolir amb escreix els objectius de recollida, però també ha fet que pràcticament desapareguin els abandonaments de voluminosos i s’hagi incrementat l’ús de la deixalleria. Molta gent comenta que, amb el nou model, la sensació és que tenim un poble més net”.
El regidor també assenyala que “l’important increment de la recollida selectiva en aquest primer mes ens reafirma que el porta a porta ha estat una bona decisió. Ha suposat un canvi d’hàbits per a tothom, però les pors inicials, comprensibles en alguns casos, s’han anat superant. Fins i tot, alguns veïns que al principi hi eren contraris ara reconeixen que el sistema és més còmode i net. Amb una petita col·laboració de cadascú hem aconseguit una gran millora com a poble”.
En paral·lel al seguiment del nou model, l’Ajuntament —tal com es va aprovar per majoria en el darrer ple— treballa perquè l’esforç d’adaptació de la ciutadania tingui un retorn directe en la taxa de residus. En aquest sentit, el consistori ha reclamat a la Generalitat una reducció del cànon de dipòsit per als municipis que han implantat sistemes de recollida avançada i compleixen els objectius ambientals. Segons Dorado, “cal un major suport econòmic de la Generalitat i premiar els qui ho fan bé; actualment, surt massa a compte no fer l’esforç de canviar el model”.
Durant el primer mes d’implantació, Sant Joan de Vilatorrada ha generat un total de 211 tones de residus, amb una mitjana diària de 6.826 kg. L’anàlisi per fraccions evidencia el pes de la recollida selectiva: l’orgànica lidera amb un 51%, seguida dels envasos (16%), el paper i cartró (11%) i el vidre (9%). L’impacte més significatiu, però, es produeix en la fracció rebuig: si amb el model anterior representava el 50,5% del total, amb el porta a porta s’ha reduït fins a un 12% residual.
L’èxit d’aquest primer mes ha despertat l’interès d’altres municipis immersos en processos de transformació dels seus sistemes de recollida. Aquesta setmana, una delegació política i tècnica de l’Ajuntament de Vallirana (Baix Llobregat, 15.000 habitants) ha visitat Sant Joan de Vilatorrada per conèixer de primera mà el funcionament del servei.
Una implementació qüestionada
Tot i que les dades avalen la mesura impulsada per l’Ajuntament de Sant Joan, en un inici no va ser ben rebuda per una part de la població. De fet, es va crear una plataforma contrària que va organitzar diverses concentracions per expressar el seu rebuig al nou sistema de recollida. Paral·lelament, el PSC, a l’oposició, va impulsar una recollida de signatures en contra del porta a porta.
Entre les principals queixes de la plataforma i del partit hi havia el cost del nou servei, el calendari de recollida i la possibilitat que s’acumulessin residus a l’espai públic, entre altres qüestions. Els socialistes també van criticar que el canvi no comptava amb un ampli consens ciutadà i que la informació facilitada havia estat insuficient.
