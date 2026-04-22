Tornen els microtalls de llum a les Brucardes i reobren el malestar veïnal
Es tracta d'interrupcions breus, de menys de tres minuts, que no queden registrades, però que generen una afectació en el servei
Entre finals de 2023 i bona part del 2024, la urbanització va viure un episodi de talls continuats, motiu pel qual l'Ajuntament de Sant Fruitós va emetre una queixa a Endesa a través de la Generalitat
Els veïns de la urbanització de les Brucardes, a Sant Fruitós de Bages, alerten que tornen a patir microtalls de llum similars als que ja van experimentar entre finals de 2023 i bona part del 2024. Aleshores, quan l’episodi es va intensificar i es va allargar en el temps, l’Ajuntament va adreçar un escrit a Endesa i va tramitar una queixa a la companyia a través del Departament d’Energia de la Generalitat, una actuació que “va funcionar molt bé”, segons assegura l’alcalde, Joan Carles Batanés. Ara, amb la reaparició d’interrupcions freqüents del servei, els habitants de la zona han expressat de nou el seu malestar i la seva preocupació, especialment tenint en compte els antecedents.
La urbanització de les Brucardes està alimentada per dues línies elèctriques: una provinent de Manresa i una altra de Calders. Segons explica el batlle, és aquesta darrera la que acostuma a generar problemes en el subministrament. D’acord amb el que ha pogut saber aquest diari, en les darreres setmanes s’han tornat a registrar microtalls a la zona, l’últim aquest mateix dilluns, 20 d’abril. A més, el diumenge 12 d’abril, arran de l’episodi de pluges, es va produir una interrupció del servei de tres hores.
Amb tot, el principal problema són els microtalls —aturades de menys de tres minuts—, ja que “no queden registrats, perquè les línies tenen capacitat de rearmar-se i, per tant, no consten com a incidència i no es poden reclamar a la companyia”, explica Batanés. Aquesta situació genera una afectació “important” per als usuaris, que en un sol dia poden patir nombrosos talls, encara que siguin breus, amb conseqüències, per exemple, en els electrodomèstics, més enllà de la molèstia que suposa la interrupció continuada del subministrament.
Un mal record
Entre finals de 2023 i bona part del 2024, els microtalls van ser constants i van afectar notablement el servei a les Brucardes. Davant d’aquesta situació, l’Ajuntament de Sant Fruitós es va posar en contacte amb Endesa i, a més, va tramitar una queixa a través del Departament d’Energia de la Generalitat, fet que va provocar una reacció immediata de l’empresa. “Sense saber ben bé què van fer, els talls es van acabar”, assegura l’alcalde.
Des d’aleshores, semblava que la situació s’havia estabilitzat fins aquest hivern, quan les interrupcions han tornat de manera freqüent. Tot i que no es produeixen cada dia, “els dies que hi ha microtalls, n’hi ha molts”, subratlla Batanés.
De moment, no s’arriba a la intensitat del primer episodi, el consistori ja s’ha posat en contacte amb Endesa per notificar el problema i, sobretot, evitar que es repeteixi una situació com la del 2023. Segons el batlle, la companyia els ha indicat en diverses ocasions que la línia problemàtica és la que prové de Calders, ja que travessa zones boscoses, fet que comporta incidències més difícils de controlar que en entorns urbans, com ara el contacte amb branques d’arbres.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa