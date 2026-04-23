Condemnada a cinc anys de presó la dona que va intentar matar a ganivetades la seva parella a Sallent

La dona va apunyalar el seu home fins a cinc vegades a l'abdomen el desembre de 2023 a la casa que compartien

El carrer del Cos de Sallent, on va tenir lloc l'apunyalament / Laura Serrat / Arxiu

Eduard Font Badia

Sallent

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a cinc anys de presó i una indemnització de 24.000 euros a la dona que el 10 de desembre de 2023 va intentar matar la seva parella a Sallent. A més a més, la condemna a una ordre d'allunyament a més de 500 metres de la víctima durant 10 anys més dels que duri la reclusió. A la sentència se li aplica l'agreujant de parentesc, i l'atenuant de trastorn mental.

Tal com va explicar en el seu moment Regió7, cap a les 21 hores del dia 10 de desembre de 2023, la parella es trobava en el domicili en el qual convivia al carrer del Cos de Sallent, i la dona va agafar un ganivet de cuina d'uns tretze centímetres de fulla. Amb ànim de causar la mort a la seva parella, segons la sentència, va clavar-li el ganivet cinc vegades a l'abdomen, fins que finalment l'home va poder defensar-se i agafar-li el ganivet.

La víctima va patir cinc ferides a escala abdominal, dues d'elles penetrants en la cavitat abdominal. Tot i això, les ganivetades no van afectar òrgans vitals.

La sentència de la secció 20a de l'Audiència de Barcelona reconeix a l'ara condemnada un trastorn bipolar tipus 1, però diu que en el moment dels fets no estava descompensada, encara que les seves capacitats volitives estaven lleugerament afectades.

La dona, de 56 anys en el moment dels fets, nascuda a Barcelona i veïna de Sallent, tenia antecedents penals i es trobava en presó provisional des del moment de la detenció, l'endemà del dia dels fets.

