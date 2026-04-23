El Consell Comarcal del Bages obté una excel·lent puntuació en transparència i qualitat comunicativa

la institució ha estat reconeguda amb el segell Infoparticipa, amb un 98 % de compliment en els indicadors avaluats

Moment del lliurament del certificat a representants del Consell Comarcal del Bages / CCB

El Consell Comarcal del Bages ha estat reconegut amb el Segell Infoparticipa, una certificació que avala la transparència i la qualitat de la comunicació pública de les administracions locals, amb una puntuació del 98% en el compliment dels indicadors de transparència i accessibilitat de la informació.

El guardó, atorgat per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i impulsat pel Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural (LPCCP), avalua els portals de transparència de les administracions a partir de paràmetres objectius, amb la finalitat de mesurar la qualitat de la informació i el seu compromís amb la bona governança.

El president del Consell Comarcal, Eloi Hernàndez, destaca que aquest premi “és un reconeixement a la feina ben feta i a l’esforç continuat per oferir una informació rigorosa, accessible i practicar la transparència i l’accés de la ciutadania a la informació pública”, i ha apuntat que “aquest reconeixement ens anima a mantenir la nostra implicació amb una administració oberta i al servei de la ciutadania fent-ho bé. El compromís amb la transparència s’ha de practicar”. Per la seva banda, el conseller comarcal d'Administració i Transparència, Jordi Palma, apuntat que “des del Consell, complir amb els màxims estàndards de transparència ha estat una prioritat”, ja que “és important que les institucions siguin exemplars en aquest àmbit i nosaltres tenim clar que aquesta autoexigència és necessària per practicar el bon govern i fer-ho de manera transparent, oberta i al servei de la ciutadania”.

Aquesta puntuació situa el Consell Comarcal del Bages entre les administracions locals amb un alt nivell de compliment dels estàndards de transparència, consolidant-lo com una institució referent, i posant de manifest el treball continuat per assolir una administració més clara i propera. Alhora, evidencia la voluntat del Consell per continuar millorant els seus canals d’informació i seguir desenvolupant eines que facilitin la participació ciutadana i reforcin la confiança en la institució.

