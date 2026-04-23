El Govern català escull Món Sant Benet per celebrar la seva IV Jornada de Treball, aquest cap de setmana
La trobada, que començarà dissabte i s'acabarà diumenge, estarà encapçalada pel president de la generalitat, Salvador Illa
Regió7
Sant Fruitós de Bages
El president de la Generalitat, Salvador Illa, encapçalarà aquest cap de setmana, 25 i 26 d'abril, la IV Jornada de Treball del Govern, que se celebrarà a Món Sant Benet, amb una trobada que començarà dissabte i s'allargarà fins diumenge, en què es farà la cloenda.
Aquesta serà la quarta reunió de l’Executiu fora del Palau de la Generalitat durant aquesta legislatura, després de les que es van celebrar a Arnes, l’agost passat, i a Núria i Poblet, anteriorment.
