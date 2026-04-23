Junts per Avinyó renova la presidència local i referma Sergi Grau com a candidat a l’alcaldia
El fins ara president, Jonatan Caro, ha passat el relleu a Pep Vall per iniciar «una nova etapa amb voluntat de continuïtat i impuls renovat»
Regió7
Junts per Avinyó va formalitzar aquest dimecres el relleu a la presidència local. El fins ara president, Jonatan Caro, ha traspassat el càrrec a Pep Vall, iniciant així, segons la formació, «una nova etapa amb voluntat de continuïtat i impuls renovat». El relleu es va dur a terme durant l’assemblea local, que va comptar amb la participació de militants i simpatitzants, i que també va servir per ratificar per unanimitat el candidat a l’alcaldia per a les pròximes eleccions municipals, Sergi Grau i Torrent, actual alcalde del municipi.
Durant l’assemblea, Grau va fer un repàs de les principals accions dutes a terme durant aquesta legislatura, destacant una manera de treballar «basada en la planificació, la constància i la recerca activa de recursos». En aquest sentit, va posar en valor els més de 4 milions d’euros en inversions assolides, la gran majoria de les quals, va assegurar, han estat possibles gràcies a una tasca continuada de captació de subvencions.
L’alcalde va voler remarcar que Avinyó és un municipi petit, amb un pressupost limitat, i que «sense aquesta feina incansable de generar projectes i buscar finançament extern», no hauria estat possible assolir aquest volum d’inversió ni impulsar les millores que s’han dut a terme.
Així mateix, va agrair la feina de tots els regidors i regidores que han format part de l’equip de govern durant aquesta legislatura, valorant el compromís i la dedicació col·lectiva. En clau de futur, va apuntar que «per continuar treballant amb solvència i donar continuïtat als projectes iniciats», serà necessari ampliar el suport de l’electorat en les pròximes eleccions municipals.
L’acte va comptar amb l’assistència del diputat Ramon Bacardit i d'Eulàlia Sardà, presidenta de Junts Bages, que van voler acompanyar el projecte local i mostrar el seu suport. Segons apunten des de Junts per Avinyó, l’acte «va evidenciar la cohesió del projecte i la voluntat de seguir impulsant Avinyó amb un equip compromès amb el municipi i el seu futur».
