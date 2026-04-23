Les llars de Navàs podran aprofitar l’excedent produït per les plaques solars municipals
L’Ajuntament vol crear una comunitat energètica que permeti a famílies i comerços pagar una quota per compartir el sobrant generat i, a canvi, estalviar en el rebut de la llum
Agrupar famílies per guanyar eficiència en el consum de l’energia renovable sobrant que es produeixi al municipi i, de pas, estalviar diners en la factura de la llum. A grans trets, és l’objectiu que es busca amb la creació d’una comunitat energètica impulsada per l’Ajuntament de Navàs, que ja ha començat a donar a conèixer el projecte per buscar adhesions i, si hi ha una resposta suficient, posar-lo en marxa en qüestió de mig any, segons que ha explicat l’alcalde de la població, Jaume Casals.
Ja fa temps que Navàs s’ha anat abastint de grans instal·lacions de plaques solars en edificis municipals. N’hi ha al pavelló blau, a l’escola i a la pista coberta Sant Jordi, al camp de futbol, a l’escola bressol i a l’estació d’autobusos, i de cara a l’any que ve hi ha la intenció de posar-ne a l’antic escorxador i als dipòsits de Vilafresca. Amb tota aquesta producció, «veiem que hi ha excedents», diu Casals. Fins ara, aquests sobrants s’han anat distribuint cap a altres equipaments municipals que no en tenen, com ara el complex esportiu l’Eix, amb piscina coberta i gimnàs, «però com que no hi ha acumuladors, ens trobem que hi ha determinades hores en les quals continua sobrant energia». Es pot retornar a la xarxa general, però s’acaba perdent o no té un retorn econòmic, i per això com a alternativa s’ha pensat que la puguin aprofitar les famílies i els comerços del poble «amb la voluntat de ser cada cop més sobirans energèticament i amb producció neta», afegeix l’alcalde.
De fet, el concepte de les comunitats energètiques no és nou i, «com que la llei dona marge per poder compartir els consums», propostes com aquesta «ja s’han començat a desenvolupar en diversos municipis, ja sigui amb titularitat pública o privada», explica Casals.
A Navàs es vol impulsar de la mà de l’Agència Comarcal de l’Energia, amb la idea que els ciutadans que ho desitgin s’hi puguin adherir, «pagant una quota anual» en funció de la quantitat d’energia que vulguin, de manera que l’obtindran a un cost menor que la que ve directament de la xarxa, i això repercutirà en el rebut final amb un estalvi «que podria arribar a un 30 % o un 40 % de la factura al cap de l’any», calcula l’alcalde. «Es tracta d’anar eliminant intermediaris perquè el cost de l’energia sigui menor i s’aconsegueixi un estalvi per a les famílies a partir d’aquesta sobirania energètica». Els interessats poden omplir un formulari a través de la web municipal.
