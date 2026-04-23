Una mare dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet
Quan ha arribat l'ambulància que havia estat mobilitzada per atendre l'emergència, el nadó, que es dirà Àneu, ja havia nascut
Regió7
Sant Vicenç de Castellet
Una mare ha donat a llum aquest matí al quilòmetre 42 de la carretera C-16, a l'alçada de Sant Vicenç de Castellet. Tant el nadó, que es dirà Àneu, com la mare estan bé.
L'episodi s'ha desenvolupat de tal manera que l'ambulància que havia estat mobilitzada amb urgència per aquest avís ha arribat quan ja s'havia produït el part. De fet, també els Mossos d'Esquadra s'hi han desplaçat quan s'ha difós l'alerta.
L'avís per aquest fet extraordinari a una via de la xarxa de carreteres de la Generalitat ha despertat la curiositat d'altres conductors que circulaven per la C-16 i dels mateixos efectius que, d'una manera o altra, han participat en la gestió de l'emergència.
