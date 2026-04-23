La Mossa que ha assistit al part a la C-16: "Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!"
El nen ha sortit de seguida i ha arrancat a plorar al moment, cosa que ha tranquil·litzat als agents i, sobretot, als pares
Els agents dels Mossos d'Esquadra que condueixen presos poden estar acostumats a moltes situacions, però no a assistir a un part. Malgrat això, aquest dijous els ha tocat fer-ho i tot ha sortit molt bé.
Regió7 ha pogut parlar amb la Mossa que conduïa el vehicle que ha fet els primers auxilis a la dona que ha donat a llum aquest matí a l'Autopista Terrassa - Manresa, prop del peatge de Castellbell i el Vilar.
Aquest dijous, a un quart i cinc de dotze del matí, una patrulla uniformada de l'Àrea Penitenciària destinada a la presó de Quatre Camins es trobava realitzant servei de trasllat d’un intern des del centre penitenciari de Lledoners fins a l’Hospital de Bellvitge. Dins hi viatjaven tres agents i un pres. Quan s'apropaven al peatge, a l’alçada del punt quilomètric 42 en sentit Barcelona, "un vehicle ha avançat la patrulla, s’ha aturat al voral, i n'ha baixat un home molt nerviós cridant ajuda!, i fent senyals amb els braços perquè ens aturéssim". Els mossos "hem pensat ràpidament que algú havia patit un infart".
Però, mentre uns agents procedeixen senyalitzaven la via amb els dispositius prioritaris per garantir la seguretat del trànsit, els altres parlaven amb l’home, que "manifestava de forma alterada que la seva dona necessita ajuda urgent". En apropar-se al vehicle, els mossos observen al seient del copilot una dona amb signes evidents de part imminent, havent trencat aigües i presentant forts dolors.
La primera reacció dels agents ha estat "tranquil·litzar la parella i dir-els que ja els acompanyàvem a l'hospital, però la mare ens ha dit que no, que el part era imminent". Mentre els policies donaven instruccions i ajudaven la dona a controlar la respiració, "hem demanat al pare que despullés la dona de cintura en avall i ja ens ha dit que es veia perfectament el nadó que sortia". Tot ho feia el pare "perquè l'habitacle del cotxe era massa petit i només hi cabia ell i la mare". Mentrestant, els policies avisen a la sala de la necessitat d’una ambulància urgent, facilitant les dades requerides pel SEM.
El nadó ha nascut ràpidament, "en uns sis o set minuts era fora, i per sort, ha començat a plorar de manera immediata. Això ens ha tranquil·litzat a tots". Els mossos que han estat al costat del vehicle tenen fills, i, per tant, un part no és una cosa desconeguda per a ells, però "ens feia por que el nen naixés amb dificultats, amb el cordó embolicat, una hemorràgia de la mare o qualsevol altre problema". Però per sort, tot ha anat sobre rodes. Tant la mare com el nen semblaven en bon estat després del part.
Durant l’actuació, un equip de manteniment de carreteres ha arribat al lloc i ha col·laborat en la senyalització i desviament del trànsit del carril que ocupaven, i poc després ja han arribat un vehicle policial de trànsit, el SEM i una unitat de seguretat ciutadana que s'han fet fa càrrec del servei, permetent la continuïtat del servei de trasllat del pres. "Sort que el pres era prou bon paio, i quan li hem explicat tot, s'ha alegrat molt del naixement!", deia la Mossa que conduia el cotxe que el duia a l'hospital de Bellvitge.
