El nou temple del fitness 24 hores a Sant Fruitós de Bages
Els germans David i Jordi Costa obren un espai integral que combina entrenament personalitzat i nutrició per transformar la manera d’entendre el benestar i el rendiment personal
Sant Fruitós de Bages suma un nou referent en el món del fitness i el benestar: Sport Fitness Gym, un nou gimnàs obert les 24 hores que neix amb la voluntat d’anar molt més enllà del concepte tradicional d’entrenament. El projecte porta la firma dels germans David i Jordi Costa, emprenedors amb una trajectòria consolidada en el sector gràcies a la botiga Sport Fitness Nutrition de Manresa, amb 25 anys d’història. Amb aquesta nova aposta, fan un pas més enllà i traslladen la seva experiència en nutrició esportiva a un espai integral dedicat al rendiment, la salut i el progrés personal.
Ubicat al polígon industrial El Grau, al carrer Tres Salts, 19, el nou centre compta amb més de 750 metres quadrats, dels quals 400 estan destinats a una àmplia sala de fitness equipada amb maquinària d’última generació. L’espai, que en un futur també preveu obrir una nova sala al pis superior per a entrenament funcional, ha estat dissenyat per oferir comoditat i una experiència d’entrenament completa.
Jordi Costa explica que l’obertura del nou equipament és un projecte llargament treballat que finalment ha vist la llum. Amb l’obertura del gimnàs «hem complert un somni», diu. Per ells, el nou espai «és un gimnàs, però a la vegada és una escola», perquè els clients reben el seu guiatge i assessorament en tot moment. En la mateixa línia, David Costa destaca la qualitat de les instal·lacions i la nova maquinària com un dels grans atractius del centre, pensades perquè els usuaris se sentin còmodes des del primer dia.
A l’espai hi ha una quarantena de màquines: convergents de plaques, unilaterals amb discos, equips de politges, amb barres i, finalment, una zona de manuelles. Aquesta diversitat permet entrenar de manera variada i més motivadora.
L’acompanyament personal, el tret diferencial
A Sport Fitness Gym l’assessorament i l’acompanyament personal són la marca d’identitat. La quota de 49,90 euros mensuals inclou una taula d’entrenament que permet seguiment i assessorament continu. Tot i que no és un entrenament totalment personalitzat, sí que es guia l’usuari en funció dels seus objectius i del seu nivell.
A partir d’aquí, qui vulgui anar més enllà pot optar per serveis personalitzats, com entrenament i dieta adaptats, que permeten un acompanyament complet per assolir metes com definir, guanyar massa muscular o tonificar. «El més important per nosaltres és que la persona pugui aconseguir el seu objectiu», asseguren els fundadors. Per aquest motiu, el centre posa al servei dels usuaris «les eines per complir-lo».
Un enfocament integral: entrenament i nutrició
Sport Fitness Gym no es limita a ser un gimnàs. El seu model aposta per una visió global del benestar, combinant entrenament físic, assessorament nutricional i seguiment personalitzat.
Entre els serveis destacats hi ha els programes SportCoach, pensats per portar el rendiment a un altre nivell amb tècniques avançades. S’adrecen tant a esportistes com a persones que volen millorar marques, resistència o tècnica, amb un enfocament que va més enllà de les rutines convencionals.
També s’ofereix entrenament personalitzat, amb plans dissenyats segons el nivell, els objectius i l’estil de vida de cada usuari. Cada sessió té un propòsit concret i compta amb el suport constant dels entrenadors, que ajusten i adapten el treball per garantir resultats reals.
A més, el nou centre incorpora assessorament nutricional, amb professionals que ajuden a construir una relació saludable amb l’alimentació. Els plans s’adapten a cada persona, amb opcions pràctiques tant per a la pèrdua de pes com per al guany de massa muscular o la millora del benestar general.
Amb horari ininterromput els set dies de la setmana, el centre s’adapta als ritmes de vida actuals i ofereix flexibilitat total. Els plans d’entrenament es dissenyen de manera personalitzada, fugint de les plantilles estàndard i posant l’usuari al centre.
Una de les particularitats de les instal·lacions és la incorporació d’una sala específica pensada perquè els usuaris puguin fer-se fotos i d’aquesta manera fer un seguiment visual dels seus avenços, reforçant així la motivació i la constància.
Més que un gimnàs, una experiència
La filosofia del centre es resumeix en una idea clara: «Som energia en moviment». Sport Fitness Gym aposta per crear comunitat i oferir un entorn proper, on cada persona se senti acompanyada en el seu procés. L’objectiu és que cada usuari no només entreni, sinó que visqui una experiència transformadora, amb resultats sostenibles en el temps.
Amb aquesta nova obertura, Sport Fitness Gym es posiciona com un espai de referència al territori, on l’entrenament, la nutrició i la motivació es combinen per ajudar les persones a assolir els seus objectius.
El centre té les inscripcions obertes i durant el mes d’abril la matrícula és gratuïta. Es tracta d’una oportunitat per formar part d’un projecte que vol convertir el fitness en una experiència completa, accessible i adaptada a cada persona.
