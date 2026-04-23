Presó provisional per a un home detingut per robar dins una casa a Monistrol de Montserrat
El detingut té fins a 6 antecedents pel mateix motiu i es trobava en llibertat condicional en el moment dels fets
L’Audiència de Barcelona ha dictat presó provisional per a un home que va ser detingut a Monistrol de Montserrat després d’un robatori amb força a una casa. L’acusat per aquest fet va ser posat en presó provisional i sense fiança per la secció d’Instrucció del Tribunal d’Instància Plaça 5 de Manresa, i va presentar recurs a l’Audiència, que ara li ha denegat.
Els fets van passar la tarda del 26 de gener d’aquest any, quan el sistema d'alarma d’una casa habitada al poble va avisar d'un robatori. Al cap de poca estona, l'investigat va ser localitzat a l'interior d'un vehicle, en les proximitats del lloc dels fets i, dins el cotxe, els agents hi van trobar dos tornavisos, roba, guants, buff i passamuntanyes, així com un set de xemeneies que es trobava precisament a l'interior d'un armari violentat en el transcurs del robatori investigat.
Segons la secció 5a de l’Audiència de Barcelona, existeix una càrrega indiciària notable que apunta a l'autoria de l'acusat del delicte en qüestió, tenint en compte la proximitat temporal i de lloc de la seva detenció, l'estat en què es trobava l'habitatge infringit i la localització dels objectes en poder de l'acusat, que ell mateix va dir que eren seus.
En l’argumentació dels magistrats, amb la presó provisional es tracta també d'evitar la reiteració delictiva i no tant el risc de fugida. En el cas de la reiteració, el tribunal considera que l'investigat, malgrat tenir fins a sis antecedents penals per delictes contra el patrimoni pels quals ha estat a la presó, i tenint en compte que ha desaprofitat els beneficis de suspensió de la pena, ha continuat amb la seva conducta delictiva. Motiu pel qual es confirma que seguirà en presó provisional a l’espera de judici.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns