El quart de segle del mapa de les noves vegueries
Catalunya té una nova estructura administrativa amb uns governs territorials que són descentralització del Govern català, però sense rellevar les diputacions
L’any 2000, l’advocat i polític Miquel Roca Junyent, acompanyat d’un grup de reconeguts experts, treballava en un document per a la reorganització territorial del país. Les velles vegueries tornaven a escena. Els territoris que la divisió provincial havia deixat sense administració amb la divisió estatal del segle XIX en províncies, com ara la Catalunya central, tenien el seu nom escrit en documents de treball. Les quatre demarcacions catalanes -Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona- tenien una amenaça, però l’Estat sempre havia i ha mantingut que internament cada territori es pot organitzar, però les províncies i els governs civils no es toquen.
Les vegueries havien de guanyar pes, això havia de permetre reconèixer territoris i capitalitats, i una nova estructura podria iniciar un camí que es preveia sense retorn, però tot i que s’ha avançat, el poder polític de les vegueries és limitat i han passat a ser un desplegament de departaments del Govern (i encara no tots). Podem parlar de la Catalunya central, de l’Alt Pirineu i Aran, del Penedès (l’última incorporació, amb una part de l’Anoia incorporada). I en administració territorial s’ha avançat en altres aspectes, com ara la creació de comarques. El Moinès n’és el millor exemple. El Lluçanès ha fet un camí difícil i l’Alta Segarra no ha iniciat el procés.
Línies del territori que no es mouen
L’informe Roca no només fixava la divisió en vegueries o regions, sinó que feia una revisió total de la part administrativa: vegueries, comarques i municipis. 25 anys després de la seva aprovació, hi ha algunes comarques proposades que s’han creat, com el Moianès, i d’altres que o bé van fent camí, el Lluçanès, o bé no s’han arribat ni a plantejar, l’Alta Segarra.
Però aquells que van fer el document plantejaven que no quedessins ni comarques ni municipis amb problemes. I, a la Catalunya central, per citar-ne alguns, l’Alta Segarra és de la comarca de l’Anoia, però de la vegueria Central. Al Berguedà, per posar un altre exemple, aquest a nivell municipal, Gósol és de la província de Lleida, però està en una comarca de la de Barcelona, el Berguedà. I no parlem de la Cerdanya, comarca francionada entre estats i entre províncies.
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- Laura Serrat, periodista: «Les cabres mengen quatre quilos de vegetació al dia, netegen els boscos»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns