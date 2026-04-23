Sant Fruitós de Bages celebra Sant Jordi amb els autors locals al centre
La iniciativa ha tingut una gran acollida i s'ha combinat amb una matinal de contes que ha omplert el municipi d’històries, llibres i participació escolar
Regió7
Sant Fruitós de Bages ha celebrat aquest Sant Jordi la primera edició de la parada conjunta de signatures d’autors i autores locals, una iniciativa nascuda amb l’objectiu de donar visibilitat al talent literari del municipi. La proposta ha tingut una molt bona acollida i ha reunit, al llarg de tot el matí, nombrosos veïns i veïnes que s’hi han acostat per adquirir llibres i emportar-se’ls dedicats pels mateixos autors.
Entre les obres presents, s’hi han pogut trobar títols com Einstein a Barcelona, de Narcís Lupón Sala; diversos llibres d’història i assaig local, com Relats de crims al Bages, de Jaume Grandia Cortina, i Sant Benet de Bages: patrimoni, història i cultura, de Josep Maria Esquius Prat; així com una àmplia representació de literatura infantil amb la col·lecció de contes Sala i Ricardis, a càrrec de diferents autores i il·lustradores locals com Rosa Camprubí Miró, Clara Oliveres Peig i Marta Genís Martínez.
També s’hi han pogut adquirir publicacions editades per l’Ajuntament, com la mateixa col·lecció Sala i Ricardis, el llibre de la Festa de l’Arròs o 100 anys del futbol a Sant Fruitós de Bages, entre altres títols de temàtica local.
Narracions de contes
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, Sant Fruitós també s’ha tornat a omplir de màgia i imaginació amb la celebració, per quart any consecutiu, d’una matinal de narracions orals en diversos espais del municipi.
Els infants, des d’I3 fins a 6è de primària de les escoles del municipi, han sortit al carrer per gaudir de les històries explicades per l’alumnat de secundària de l’institut Gerbert d’Aurillac i de l’escola Paidos, així com pels usuaris del Centre Ocupacional La Sagrera.
La roda de contes s’ha desenvolupat en diferents punts del municipi, com la plaça de l’Església, la plaça de la Vila, el Bosquet, Can Figueras, l’Esplai de la Gent Gran i el Museu, que s’han convertit per unes hores en escenaris plens d’aventures i fantasia. A més, els alumnes de secundària també s’han desplaçat a la llar d’infants municipal i a la de l’escola Paidos per explicar contes als més petits.
