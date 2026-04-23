Sant Joan de Vilatorrada celebra un Sant Jordi participat i marcat per la tradició

La coincidència amb el mercat setmanal ha omplert els carrers de veïns de totes les edats, entre parades de llibres, roses i ambient festiu

Sant Jordi a Sant Joan de Vilatorrada

Imatges de la diada de Sant Jordi a Sant Joan de Vilatorrada / Mar Bautista

Regió7

Sant Joan de Vilatorrada

El centre de Sant Joan de Vilatorrada s’ha omplert de veïns i veïnes que han sortit a passejar i a gaudir de la diada de Sant Jordi, que enguany ha coincidit també amb el mercat setmanal. Des de primera hora del matí, els carrers han presentat una gran afluència de públic, amb una presència destacada de gent gran, però també d’estudiants i famílies que no s’han volgut perdre l’ambient festiu.

Al llarg del matí, el municipi s’ha anat omplint de vida amb les tradicionals parades de roses i llibres, que han esdevingut un dels principals punts d’atracció. Comerços, entitats i llibreries han sortit al carrer per oferir les seves propostes, contribuint a crear una jornada marcada per la cultura, la convivència i la celebració d’una de les diades més emblemàtiques del calendari català.

