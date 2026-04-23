Súria estrena una aula de lactants a l'escola bressol municipal

És per a infants de sis mesos a un any, i permet fer-hi activitats d'estimulació

La nova aula de lactants / Ajuntament de Súria

L'Escola Bressol Municipal Petit Estel de Súria ha incorporat recentment una aula de lactants, ampliant així els seus serveis per al desenvolupament pedagògic en l’etapa preescolar.

L’activitat de la nova aula s’adreça a infants de sis mesos a un any. La dotació d’aquesta aula permet desenvolupar activitats d’estimulació, posant les bases per a una bona socialització dels infants. La creació d’aquest nou servei ha estat impulsada a partir de les demandes expressades per les famílies.

Actualment, l’Escola Bressol Municipal Petit Estel té una setantena d’alumnes i un equip docent format per nou persones. Aquest centre formatiu cobreix l’etapa formativa fins als tres anys.

L’Escola Bressol Municipal Petit Estel encara es pot visitar fins aquest divendres en unes jornades de portes obertes per a les famílies que vulguin veure les seves instal·lacions i conèixer el seu projecte pedagògic.

Les persones interessades han de demanar hora a través de l’adreça de correu electrònic direccio.ebm.petitestel@incoop.cat, el telèfon 93.131.40.51 o el perfil d’instagram www.instagram.com/petitestelsuria.

