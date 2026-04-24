Desmunten cinc vies d’escalada a Montserrat després de l’accident que va costar la vida a dues persones

Es concentren a la zona de Can Jorba, al municipi del Bruc, on hi ha un alt risc de despreniments

Les cinc vies d'escalada clausurades es troben a la zona de Can Jorba, al terme municipal del Bruc

ACN

El Bruc

Els Agents Rurals desmunten aquest divendres cinc vies d'escalada del massís de Montserrat a la zona de Can Jorba, al municipi del Bruc, on el dissabte 11 d'abril va haver-hi un accident en què van morir dues persones per la caiguda de pedres. Una inspecció dels Mossos va determinar que hi havia un elevat risc de caiguda de pedres i es va decidir clausurar-les.

El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, diu que és un massís "que ja es va esmicolant de mica en mica per la seva morfologia, però les pluges torrencials i el canvi climàtic han augmentat el risc de despreniments". Per la seva banda, els Agents Rurals recorden que la muntanya "no és un entorn controlat" i creu que cal "conscienciar" la població.

