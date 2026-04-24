Balsareny entra de ple en una festa marcada per la tradició i els aniversaris
El Cercle Cultural, que protagonitza el pregó, celebra mig segle i el Grup de Recerca amb Gossos de la Creu Roja fa 30 anys
El municipi de Balsareny entra avui de ple en els actes de la festa major, que ja van arrencar la setmana passada amb les primeres activitats. Com de costum, els actes tradicionals seran el gran reclam d’una festa que enguany celebra l’aniversari de dues entitats amb una gran implicació al municipi: els 50 anys del Cercle Cultural de Balsareny i els 30 del Grup de Recerca amb Gossos de la Creu Roja. Concerts, balls, teatre i espectacles infantils completaran la celebració que demà, dia de Sant Marc, patró del poble, viurà els actes més populars.
Una festa plena d’aniversaris
El pregó donarà avui el tret de sortida oficial a la festa major i enguany és protagonitzat pel Cercle Cultural de Balsareny, que celebra mig segle de vida. Fundat el 1976, quan va aparèixer el primer número de la revista Sarment, té com a objectiu promoure la cultura local, recuperar tradicions i defensar la llengua i la identitat catalanes. Durant la Transició va impulsar activitats polítiques i socials a favor de la democràcia i les llibertats. En l’àmbit local, ha participat en diverses iniciatives cíviques, culturals i mediambientals, i ha contribuït a recuperar i crear festes populars. També ha editat llibres d’història local i col·labora amb entitats del poble. La revista Sarment, publicada durant cinquanta anys, és un portaveu clau de la vida associativa.
La festa també acollirà la celebració del 30è aniversari del Grup de Recerca amb Gossos de la Creu Roja (ERIE). Serà diumenge a 2/4 de 12 del migdia, a la plaça de la Mel. Durant el matí al vestíbul de la sala Sindicat hi haurà una exposició de fotografies de diferents activitats dutes a terme per aquesta entitat en els darrers 30 anys i també es farà un aperitiu amb tots els assistents.
Les ballades tradicionals, amb el protagonisme de la imatgeria local i amb danses tan pròpies com el ball de la faixa protagonitzaran aquest dissabte la diada central de la festa coincidint amb la celebració de Sant Marc que, com de costum, també inclourà la benedicció i entrega del panellet. A la tarda, l’atenció serà per al pubillatge amb la proclamació dels nous representants del municipi.
Homenatge als Traginers d’Honor
Un altre dels moments destacats d’aquesta festa major arribarà diumenge al matí quan la Comissió organitzadora de la Festa dels Traginers i l’Ajuntament de Balsareny reconeixeran els Traginers d’Honor que ha tingut el municipi des de l’any 2011. Ho faran descobrint les plaques commemoratives que s’han col·locat davant les cases on viuen o han viscut cadascuna de les persones que han tingut aquest càrrec honorífic.
La Mesta Major de Balsareny es completarà amb espectacles infantils, concerts de nit al poliesportiu municipal i balls amb les orquestres Rosaleda i Selvatana. La celebració es clourà dilluns amb l’espectacle «El substitut» de Pep Plaza i el castell de focs amb la colla Peta fluix.
