Castellbell i el Vilar acollirà unes colònies adreçades a infants amb diabetis
L'estada, organitzada per l'Associació de Diabètics de la Catalunya central, serà del 25 al 27 de juny a la casa de colònies Viladoms de Baix
L’Associació de Diabètics de la Catalunya central ha organitzat unes colònies d’estiu del 25 al 27 de juny a la casa de colònies Viladoms de Baix, ubicada a Castellbell i el Vilar. Les colònies per a nois i noies d’entre 6 a 16 anys amb diabetis estan plantejades com unes estades d’estiu convencionals que compten amb la participació de professionals de la medicina, d’infermeria i monitors de lleure amb formació diabetològica. L’objectiu és afavorir el desenvolupament personal dels infants en un ambient distès, en contacte amb la natura. El període d’inscripció és fins al 18 de maig i es poden formalitzar al local Associació de diabètics de la Catalunya central, al carrer de Flor de Lis de Manresa.
