El Centre Excursionista de Navarcles celebra una sortida a la serra de Bellmunt, a Osona
Amb aquesta ruta, l’entitat va assolir un dels cims inclosos dins del llistat de 100 cims de la FEEC
Regió7
Manresa
El Centre Excursionista de Navarcles va celebrar una sortida a Bellmunt, Osona. Els excursionistes van començar la ruta a Sant Vicenç de Torelló cap a la Serra Llarga i el Bosc de Maronta, on comença la pujada fins el Coll de les Gargantes, per arribar, finalment, al Santuari de Bellmunt (1.248 m). De tornada van passar per l’Hostal de Mal Govern i Sant Pere de Torelló. Amb aquesta sortida, l’entitat excursionista va assolir un dels cims inclosos dins del llistat de 100 cims de la Federació d’Enitats Excursionistes de Cataunya (FEEC), un repte que té com a finalitat principal la coneixença del territori.
