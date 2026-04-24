Comencen les obres que convertiran el camí d’accés a Castellnou en carretera
La Diputació de Barcelona inicia els treballs d’eixamplament i millora del vial entre Santpedor i el nucli del Serrat, que duraran deu mesos
Les reivindicades millores al vial que comunica Santpedor amb Castellnou de Bages i que l’han de convertir oficialment en una carretera, seran una realitat a començament de l’any que ve. La Diputació de Barcelona ha iniciat les obres de condicionament de l’actual BD-050, que encara consta com a camí asfaltat, però que un cop eixamplat i arranjat, es podrà incorporar a la xarxa local de carreteres, amb el codi B-5553. El termini previst d’execució és de deu mesos.
Els treballs han començat amb la senyalització de les obres, tant viàries com verticals, i afectaran tot l’accés que va des de Santpedor fins al nucli del Serrat, a Castellnou, amb actuacions diferents segons el tram. Se’n fa càrrec de la Diputació, com a administració que tindrà la futura titularitat de la via, amb un pressupost estimat d’1.907.057 euros, segons que han informat fonts d’aquest mateix organisme.
L’objectiu principal de les obres és l’eixamplament de la plataforma del camí, que passarà dels 5 metres actuals fins als 6, i l’habilitació de cunetes de seguretat revestides de formigó. Aquesta actuació es farà en el tram inicial del vial, entre el quilòmetre zero (a Santpedor) i el 0,78 (en direcció a Castellnou), i a partir d’aquí i fins al quilòmetre 1,6, el tram ja està condicionat i ja té els 6 metres d’amplada necessaris, però «hi ha problemes d’expansivitat i deformacions de la plataforma derivats dels materials que conformen el ferm i la coronació d’esplanada», i que caldrà corregir, apunten fonts de la Diputació. Així mateix, s’executarà una obra nova de drenatge transversal al punt quilomètric 0+475, i s’implantarà la senyalització horitzontal i vertical, així com la col·locació de barreres de seguretat d’acord amb la normativa vigent. A l’entorn del vial també es realitzaran les mesures correctores d’impacte ambiental, amb estesa de terra vegetal, hidrosembra i plantació d’arbustos autòctons.
Mentre durin els treballs, la Diputació informarà els dos ajuntaments de les possibles afectacions que puguin tenir en el trànsit.
Una obra esperada
Fa temps que Santpedor i Castellnou demanen millores en aquest vial per convertir-lo en carretera, entre altres coses, pel volum creixent de trànsit que ha experimentat en els darrers anys amb l'increment demogràfic de Castellnou.
I és que, el fet que aquest vial sigui considerat un camí genera una situació anòmala, tenint en compte que Castellnou és l’únic municipi de la demarcació de Barcelona que no té com a accés cap carretera oficial. Això implica que, d’entrada, el seu manteniment o qualsevol millora fins ara havia d’anar a càrrec dels dos ajuntaments implicats, Castellnou i Santpedor.
Fa un temps ja es van estrenar les millores al vial que uneix la urbanització del Serrat amb el nucli històric, dins el terme municipal de Castellnou de Bages.
