Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital

Durant la trobada han lliurat un peluix a l’Àreu com a record d'un naixement accidentat que va acabar bé

Laura Serrat

Manresa

Els agents dels Mossos d'Esquadra que van assistir un part a la C-16, a prop del peatge de Castellbell i el Vilar, han anat a visitar aquest divendres el nadó a l'hospital. Segons han informat els Mossos, el nadó, l'Àreu, i la mare, es troben bé, i els han dut un detall molt especial: un peluix en forma d'os vestit de policia que sempre els recordarà el naixement accidentat enmig de la carretera que, afortunadament, va acabar bé.

La patrulla que va atendre el part en plena carretera es trobava realitzant servei de trasllat d’un intern des del centre penitenciari de Lledoners fins a l’Hospital de Bellvitge i just quan s'apropaven al peatge de la C-16, a l’alçada del punt quilomètric 42 en sentit Barcelona, un cotxe els va avançar, es va aturar en el voral i va baixar un home nerviós cridant ajuda. Eren els pares de l'Àreu, que davant dels primers símptoms de part, havien decidit agafar el cotxe i baixar de Casserres fins a Barcelona per parir a l'hospital de Sant Joan de Déu. El que no comptaven és que pel camí la mare trencaria aigües i que s'haurien d'aturar a la vora de l'autopista per veure néixer el seu fill, el segon de la parella.

Mentre uns agents procedien a senyalitzar la via amb els dispositius prioritaris per garantir la seguretat del trànsit, els altres van parlar amb la parella de la gestant, que manifestava de forma alterada que la seva dona necessita ajuda urgent perquè estava de part. La primera reacció dels agents va ser tranquil·litzar la parella i dir-los que ja els acompanyàvem a l'hospital, però la mare els va dir que el part era imminent.

Així, els Mossos van assistir al part de la parella i van contactar ràpidament amb el SEM alertant sobre la necessitat d’una ambulància urgent, facilitant les dades requerides pel SEM. L'agent que conduïa el vehicle policial que va prestar els primers auxilis explicava a Regió7 que el nadó va néixer ràpidament, "en uns sis o set minuts era fora, i per sort, va començar a plorar de manera immediata". "Això ens va tranquil·litzar a tots", recordava l'agent.

