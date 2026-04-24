Sant Salvador de Guardiola celebra Sant Marc amb tradició, homenatge i cultura popular
El reconeixement a la gent gran, dissabte, i la Fira del Pa i el Vi amb el repartiment del tradicional panellet, diumenge, centren la festivitat
Sant Salvador de Guardiola es prepara per viure un dels caps de setmana més emblemàtics del seu calendari festiu amb la celebració de la Festa de Sant Marc, que tindrà lloc entre aquest dissabte i diumenge. La festivitat, profundament arrelada al municipi, combinarà els actes tradicionals amb el XXXI Homenatge a la Gent Gran i una àmplia oferta cultural i gastronòmica.
Un dels eixos centrals del cap de setmana serà l’Homenatge a la Gent Gran, una cita especialment emotiva que reconeix la trajectòria vital dels veïns més veterans del municipi, i que aquest dissabte arriba a la 31a edició. L’acte, que reunirà prop de 350 persones, inclourà una missa solemne amb la presència del bisbe de Vic, Romà Casanova, seguida d’un dinar de germanor al pavelló municipal i un ball amb música en directe de Josep Sáez.
Durant l’àpat, es retrà un reconeixement especial a les persones de més edat de la vila: Isabel López Panizo i José Alsina Servitja. Segons el consistori, l’acte «és pensat per reconèixer la trajectòria i el paper fonamental de la gent gran del municipi, fomentant la convivència en un ambient festiu».
Fira del Pa i el Vi
La celebració continuarà diumenge al matí amb la Fira del Pa i el Vi, un espai que reunirà productors locals i cellers de la DO Pla de Bages, amb degustacions gastronòmiques i tast de vins, amb ambientació musical tradicional i servei de bar. La fira reunirà una quinzena de parades d’artesania i alimentació amb productes com formatges, embotits, mel i altres viandes.
Paral·lelament, els més petits podran gaudir del popular carrusel del boter, mentre que el públic familiar tindrà l’oportunitat de descobrir la preestrena de «Kaliu», una proposta escènica immersiva del projecte Pobles Creatius pensada perquè els infants de 0 a 5 anys puguin explorar, descobrir i créixer jugant al seu ritme, amb la imaginació com a guia. També es podrà gaudir de la ballada de les caramelles a càrrec de la Colla dels Quintos.
Repartiment del panellet
Diumenge, la jornada central de Sant Marc mantindrà vives les tradicions més arrelades. La missa solemne donarà pas a la benedicció del terme al Pedró, amb la corporació municipal i mossèn Josep Morros, acompanyats pel veïnat, un ritual històric vinculat a la protecció dels camps i les collites. Seguidament, hi haurà el ball solemne des gegants Salvador i Gràcia i es repartiran els tradicionals panellets de Sant Marc considerats un símbol de protecció i abundància, que connecta la festa amb les antigues creences i el cicle agrícola. La previsió és que se’n reparteixin uns 800.
El programa de la Festa de Sant Marc de Sant Salvador de Guardiola es completarà amb activitats populars com la rifa del xai i culminarà amb un concert vermut del grup Calle Caramelo, que oferirà versions acústiques de grans èxits dels anys 80 i 90 en un ambient festiu i nostàlgic.
Amb aquesta proposta, Sant Salvador de Guardiola reafirma el seu compromís amb la preservació de les tradicions i la cohesió social, convertint la Festa de Sant Marc en un punt de trobada intergeneracional que combina patrimoni, cultura i convivència.
