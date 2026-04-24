Montserrat es prepara per celebrar la seva diada amb actes religiosos i activitats culturals
La festivitat de la patrona de Catalunya es una ocasió única per visitar el museu i descobrir la nova experiència audiovisual de la basílica
Montserrat es prepara per viure un dels dies més especials del seu calendari. La celebració de la diada de la Moreneta, el pròxim 27 d’abril, tornarà a reunir pelegrins i visitants entorn el monestir en una jornada plena de tradició religiosa que també incorporarà una àmplia oferta cultural.
La celebració començarà durant la vigília de la diada, amb la Missa de la Vetlla, prevista el diumenge a la tarda, que acabarà amb una ballada de sardanes a les places de l’Abadia. L’endemà, dia de la patrona de Catalunya, se celebrarà la Missa de la Solemnitat, amb la presència de la comunitat benedictina i l’Escolania de Montserrat, i, un cop finalitzada la cerimònia, també hi haurà sardanes a la plaça amb la Cobla Triomfal d’Igualada com a convidada.
Més enllà de les activitats litúrgiques, la festivitat també es una ocasió única per visitar la diversitat de propostes culturals per descobrir la història de Montserrat i el seu monestir. Precisament, aquell dia hi haurà jornada de portes obertes al Museu de Montserrat, que acull un dels fons arqueològics i artístics més importants de Catalunya, amb unes 1.300 peces que abracen una àmplia cronologia, des d’un sarcòfag egipci del segle XXII aC fins a una pintura de l’artista contemporani nord-americà Sean Scully. A més, es podrà visitar el nou Espai Immersiu, integrat dins del museu, amb el qual es vol descobrir als visitants la vida monàstica, els valors benedictins i el fet religiós, fent servir la tecnologia i els sentits com a canals per explicar la seva història.
L'ús de la tecnologia i els nous formats per apropar la història i el simbolisme de Montserrat a les noves generacions ha estat una de les apostes turístiques dels darrers temps. En aquest sentit, una altra de les propostes que es poden veure durant aquest cap de setmana previ a la festivitat de la Mare de Déu de Montserrat és el videomapatge de la basílica de Santa Maria, Lux Splendens, que es va estrenar pel Mil·lenari. Es tracta d’una experiència visual que combina art, música i tecnologia. L'audiovisual es divideix en tres capítols que busquen transmetre missatges de gran profundidat espiritual, utilizant una combinació d'image, llum i so d'última generació. Durant els pròxims dies, es podrà veure dissabte a les 20.15 i diumenge i dilluns a la tarda a les 15.15, amb reserva prèvia.
- Els Mossos identifiquen el cadàver de la Baells i tanquen el cercle sobre els implicats en el crim
- La víctima de l'homicidi de la Baells és el berguedà Gabriel Morales Marín
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Agnès Marquès, escriptora: «Hi ha molts amors perduts, molts, que no van trobar-se quan tocava»
- Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
- La víctima de la Baells passava inadvertida a Berga, però pel barri vell rondaven homes que feien sospitar els veïns
- Una jove del Bages triomfa a les xarxes recomanant llibres: «De petits ens agrada llegir, però ho deixem perquè no ens enganxa»
- El presumpte autor de l'atropellament d'un menor a Avià s'enfronta demà a 6 anys de reclusió