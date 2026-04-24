La primera Trobada d'imatgeria escolar de l'Eix el Cardener reuneix prop de 300 participants a Valls de Torroella
Set escoles han fet lluir gegantons, capgrossos i figures pròpies en una jornada amb cercavila, música en directe i balls tradicionals
Valls de Torroella, al municipi de Sant Mateu de Bages, ha acollit aquest matí la primera Trobada d’Imatgeria Escolar de l’Eix del Cardener, que ha aplegat prop de 300 participants entre alumnat i professorat. En total, hi han pres part set escoles de la zona, que han exhibit els seus elements d’imatgeria festiva. Una desena de gegantons, més de vint capgrossos i altres figures han recorregut els carrers del municipi, on han mostrat els seus balls tradicionals.
L’Escola Sant Esteve, de Valls de Torroella, ha estat l’encarregada d’organitzar aquesta primera edició de la trobada, una jornada festiva i cultural que neix amb l’objectiu de posar en valor la tradició de la imatgeria popular, en aquest cas vinculada a les escoles de l’Eix del Cardener. A més de l’amfitriona, hi han participat les escoles Francesc Macià i Salipota, de Súria; Joan de Palà, Patrocini i Vedruna, de Cardona; i Joventut, de Callús.
La jornada, que s’ha allargat fins al migdia, ha començat a 2/4 de deu del matí a la plaça de Sant Josep. Des d’allà, l’alumnat, acompanyat del professorat de cada centre educatiu, ha fet desfilar les seves figures d’imatgeria —moltes d’elles creades pels mateixos estudiants— pels carrers del poble en el marc d’una cercavila. En arribar a la pista poliesportiva, s’ha fet la plantada i, després d’un bon esmorzar, cada escola ha ofert una mostra de balls amb els seus elements d’imatgeria.
Tant la cercavila com la mostra de balls han comptat, majoritàriament, amb música en directe interpretada també per alumnat i professorat dels centres participants. Aquesta jornada, que s’espera que sigui la primera de moltes, tal com ha assenyalat la directora de l’Escola Sant Esteve, Esther Cejudo Aroca, té com a objectiu fomentar la cultura popular entre els infants, reforçar els vincles entre les escoles del territori i contribuir a mantenir viva la tradició de la zona.
Entre les figures més destacades hi havia els gegantons Estevet i Esteveta i l’Oreneta, de l’Escola Sant Esteve; l’Olímpic, així com la Berta i la Cesca, de l’Escola Francesc Macià; els dos dracs de l’Escola Salipota; l’Anhel, de l’Escola Patrocini; els gegantons de l’Escola Vedruna; el drac Juvi, de l’Escola Joventut; i els capgrossos de l’Escola Joan de Palà.
