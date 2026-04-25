Un ferit en un accident entre una moto i un cotxe a la C-55 a Castellbell i el Vilar
L'avís s'ha rebut al voltant de 2/4 de 12 del migdia
Una col·lisió entre una motocicleta i un turisme ha tingut lloc aquest matí a la carretera C-55, al terme de Castellbell i el Vilar, al voltant de les 11.24 hores, al punt quilomètric 16,6.
Segons han confirmat els bombers, que han finalment no han treballat en el xoc, no hi ha hagut persones atrapades. El motorista, un home, ha resultat ferit a conseqüència de l’accident i ha estat atès pels serveis d’emergència.
