Les noves oficines mòbils per a tràmits i gestions amb la Generalitat arribaran a vint-i-dos municipis de la regió central
Les furgonetes, amb personal d'atenció incorporat, visitaran un cop al mes poblacions de totes les comarques interiors per evitar que els veïns s'hagin de desplaçar
Maria Francés
Vint-i-dues poblacions de la regió central es beneficiaran de les oficines d'atenció ciutadana (OAC) mòbils concebudes per acostar tràmits i serveis de la Generalitat als residents a zones rurals i poc connectats perquè puguin dur a terme les gestions prop de casa seva. Es tracta d'una flota de vehicles i personal que, en el marc de l'estratègia de reforma de l'Administració i modernització pública, evitaran desplaçaments a bona part dels habitants del territori. Aquest és un dels assumptes que està tractant el president de l'Executiu català, Salvador Illa, en la sessió de treball que manté aquest cap de setmana amb tots els consellers a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages.
Aguilar de Segarra, Artés, Navàs i Súria seran els municipis beneficiaris al Bages; i al Solsonès, Sant Llorenç de Morunys, Solsona i Torà. El Moianès –amb Castellterçol i Collsuspina– i el Lluçanès –Lluçà, Olost, Oristà i Sant Martí d'Albars– i dos pobles del Berguedà –la Pobla de Lillet i Saldes– completen l'anomenada "ruta centre". Aquesta última comarca de la regió també forma part de la "ruta nord-oest", en concret, amb Berga, Borredà, Gironella i Puig-reig. La "ruta sud-est" arribarà fins a l'Alta Anoia: Calaf, Castellfollit de Riubregós i els Prats de Rei.
Segons el Govern, el catàleg de serveis que s'ofereix és ampli: informació, consultes, suggeriments i queixes; suport per a gestions en línia; ajuda en l'alta i la utilització dels sistemes d'identificació digital; cites per als diversos canals d'atenció –presencial, telefònic i per vídeo–; i un espai d'autoservei, si cal, amb acompanyament. Les oficines mòbils, que pretenen tenir un impacte positiu en la preservació del medi ambient perquè reduiran la quantitat de viatges al llarg del país, han de cobrir 200 municipis amb un abast total que supera les 600.000 persones. La inversió per al pla, que es va iniciar a mitjan 2024 com a prova pilot a les Terres de l'Ebre, és d'uns 2,43 milions d'euros entre 2026 i 2027.
Els vehicles de cadascuna de les cinc rutes, que estan equipats amb un sistema de comunicacions mòbils 4G/5G amb agregació de connexions, disposen d'un espai interior amb capacitat per a dues persones i una zona separada per a autoservei. Són accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. I incorporen un espai d'espera a l'exterior, amb un tendal i seients.
A més de tenir en compte les aportacions de les delegacions territorials de la Generalitat, els criteris que s'ha considerat per seleccionar els municipis han estat que la població de 50 anys fos superior al segment que està entre els 15 i els 49; que la distància fins al Consell Comarcal superés als 13 quilòmetres; o que hi hagués més de 30 quilòmetres fins a l'OAC més propera; que la durada del trajecte anés més enllà de l'hora i vint minuts; i que hi hagués més del 13% de les tramitacions en la modalitat presencial.
Les furgonetes es traslladaran a cada punt aproximadament una vegada al mes, això és, cada quatre o cinc setmanes. Les visites, en la franja del matí, duraran entre una hora i mitja i tres hores. El calendari, que es pot modificar en funció de les necessitats, està disponible al web gen.cat/oacmobil i es pot demanar a través del número de telèfon 012. A més de les OAC itinerants per a les àrees amb baixa densitat, el model inclou una xarxa amb onze oficines integrades a les diferents vegueries.
