Navàs ret un homenatge cultural a l'enyorat mossèn Climent Forner
Un acte que combinarà poesia, música, teatre i parlaments per destacar el perfil religiós, cultural, social i de poeta del sacerdot que va morir el passat mes de gener
Navàs homenatja aquest diumenge mossèn Climent Forner, que va ser rector de la població entre 1958 i 1981 i que va morir els primers dies de 2026. Forner va tenir cura del vessant religiós, és clar, però també era poeta i un home de cultura, que va fer que tingués una gran implicació en la vida social i cultural del municipi. Navàs fa diumenge un petit retorn de tot el que Forner va donar al poble dedicant-li un acte en què es barrejaran la música, la poesia i el teatre, i en què es descobrirà una placa per recordar-lo. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de l’escola Vedruna EDN de Navàs, diumenge a les 6 de la tarda.
Els impulsors de l’homenatge són els membres del Grup Escènic Navàs, que han comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament. Josep Simó, president del grup teatral, recorda que mossèn Climent Forner va ser una peça clau en la construcció d’una sala teatral, el Casal Sant Genís, estrenat el 1981, que en els darrers anys ha estat adquirit i reformat per l’Ajuntament. Ara és una sala equipada per al teatre i per acollir actes, amb unes 230 localitats de platea.
Explica Simó que Climent Forner “era un amant del teatre i sempre que fèiem representacions venia”. El Grup Escènic de Navàs, després de la seva mort, “tenia un deute moral amb ell i vam dir que es mereixia un homenatge”, afegeix.
Parlaments, poemes i teatre
El Grup Escènic de Navàs representarà un parell d’esquetxos de l’obra El bon doctor, de Neil Simon. “Mossèn Climent [Forner] sempre deia que era la millor obra que havíem fet. La vam estrenar el 1994 i en vam fer una reposició el 2021”.
Mossèn Climent Forner va ser responsable, en bona part, de la construcció del casal. Va vendre un vell teatre per fer-hi pisos i els diners que en va obtenir els va destinar a aixecar les parets del que havia de ser un nou teatre per a la població. Aquesta iniciativa no comptava, inicialment, amb el vistiplau del bisbat, però "era tossut”, assenyala Simó, i va acabar superant les reticències de Solsona.
L’acte d’aquest diumenge el conduirà Quim Pujolar. El rector actual de Navàs, mossèn Antoni Quesada, farà un primer parlament destacant el vessant més religiós de Forner i el seu pas per la població. Tot seguit, Dolors Cabra, amb acompanyament musical de Mercè Redorta, recitarà el poema “La plaça del forn”, del mateix Forner.
S’aniran combinant parlaments i intervencions poètiques o teatrals. A continuació, l’historiador Josep Maria Badia repassarà els vincles de Forner amb el poble. Després, Rossend Sellarés, també amb Redorta a la part musical, recitarà “Picapedrer de mots”. Tot seguit, Maria Estruch parlarà del vessant literari i Andreu Torras recitarà “Cançó a l’amor”, també amb música de Redorta.
El poeta i editor de bona part de l’obra de Climent Forner, el berguedà Jaume Huch, parlarà de la seva relació amb el sacerdot i poeta i, després de les seves paraules, vindran els dos fragments escenificats, “Massa tard” i “El tracte”, amb una introducció de Simó que justificarà el perquè de la tria d’aquestes dues escenes.
L'últim parlament de l’acte serà el de l’alcalde de Navàs, Jaume Casals, i hi haurà un tancament musical de Redorta amb la interpretació de la sardana “El pla de l’Alzineta”, que té lletra de mossèn Climent Forner.
Ja com a cloenda de l’homenatge, se sortirà de la sala i els assistents es deplaçaran a l'interior del Casal Sant Genís, on es descobrirà una placa en record del sacerdot.
