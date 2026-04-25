Salvador Illa i els seus consellers es declaren "prescriptors" de la Catalunya central
El Govern recorda des de Sant Fruitós de Bages que està intensificant la col·laboració amb el món local per protegir les víctimes de violència masclista
Maria Francés
El president de la Generalitat, Salvador Illa, i els seus consellers són "prescriptors del territori", tal com s'han reivindicat ells mateixos des de Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages, a l'inici de la quarta jornada de treball del Govern.
Les tres anteriors reunions d'aquest tipus s'havien celebrat al monestir de Poblet, l'agost del 2024; la vall de Núria, ara fa un any; i Arnes, a l'agost del 2025, després de l'incendi de Paüls.
Amb l'excepció de la titular de Salut, Olga Pané, que està de baixa, tots els integrants de l'Executiu català visitaran aquesta tarda el recinte medieval de Sant Benet, on passaran aquest cap de setmana.
La sessió ha començat poc abans de les onze del matí amb un minut de silenci per recordar l'última víctima de la violència masclista al país. De fet, el Departament d'Igualtat i Feminisme està intensificant la col·laboració amb el món local per teixir xarxes de protecció i atenció a les víctimes, des de la màxima proximitat.
Abans d'arribar a l'equador del mandat, aquesta àrea i les 15 restants del Govern volen afrontar un futur en què l'aprovació dels pressupostos no és l'únic repte d'envergadura que els espera. Per mantenir els ànims, Illa i els consellers soparan aquest vespre amb el guanyador de la darrera edició del premi Josep Pla, Francesc Torralba, autor de l'assaig Anatomia de l'esperança.
