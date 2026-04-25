Sant Fruitós ja té enllestit el nou CAP, que podria estrenar aquest maig
La nomenclatura del nou centre inclourà, finalment, el nom del poble i el del metge Pere Morán, segons l’acord definitiu del ple municipal
Sant Fruitós de Bages és a punt d’estrenar l’edifici del nou CAP, totalment reformat i ampliat aprofitant l'extensió cap a l’antiga biblioteca, i que el Servei Català de la Salut podria posar en funcionament aquest mes de maig. Així ho han confirmat fonts municipals poc després que s’hagi aprovat definitivament la seva nomenclatura, que havia generat un cert debat social sobre quina toponímia havia d’incorporar, i finalment s’ha decidit denominar-lo CAP Sant Fruitós de Bages Pere Morán, en referència a un metge que hi va exercir.
L’edifici ja està acabat i equipat, i ara el personal està pendent de l’avís per a l’obertura de les noves dependències, que podria ser en les pròximes setmanes, segon que ha explicat l’alcalde, Joan Carles Batanés. Un cop en marxa, els usuaris disposaran d’un equipament més modern, ampli i ben adaptat, a partir d’unes obres que han costat 3,9 milions d’euros.
El nou centre disposarà de 15 consultes i estarà organitzat en 3 plantes. A la planta baixa, hi haurà l’àrea d’entrada principal i administrativa, a més d’una aula d’educació sanitària, l’àrea d’atenció no programada o consultes de medicina general. També comptarà amb una segona entrada independent amb consultes i lavabo per poder funcionar de manera separada en cas de pandèmia o emergències similars.
A la planta primera s’hi ubicaran consultes d’odontologia, atenció a la dona, el despatx de treball social, consultes de medicina general, l’àrea administrativa i magatzem. Per últim, la segona planta disposarà d’espais per al personal, sala de màquines, magatzem i accés a la coberta. Aquest disseny permetrà millorar l’atenció sanitària, ampliar serveis i adaptar l’equipament a les necessitats dels professionals de la població.
La seva estructura també ha previst dos patis interiors per aportar llum natural.
En record d’un metge del poble
La nomenclatura del nou CAP combinarà, finalment, el nom d’un dels metges que hi va exercir durant 17 anys, Pere Morán Medina, a proposta de l’entitat casino Societat Coral i Familiar, i el del poble, tal com demanava la Unió Territorial Comarques Centrals de La Intersindical.
Nascut el 1956 en una població de Salamanca, però resident a Catalunya des que tenia un any, Pere Morán va arribar a Sant Fruitós l’any 1981, on va obtenir una plaça de nova creació, i on va exercir de metge de família i de pediatre. Va morir el febrer del 1998, amb 42 anys.
Per la seva banda, La Intersindical va presentar al·legacions a la proposta de nomenclatura perquè el nou CAP incorporés el nom de Sant Fruitós de Bages, entenent que «els equipaments sanitaris públics són fruit d’una feina col·lectiva i multidisciplinària, no d’una sola persona». El sindicat sosté que, d’aquesta manera, la denominació «representa el conjunt del municipi, visibilitza tot el personal que hi treballa, i reforça la idea de servei públic col·lectiu».
