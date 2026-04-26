ENTREVISTA | Núria Casanovas Antonell Alcaldessa de Gaià
"Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant"
Casanovas denuncia la manca de secretari i reclama una resposta efectiva de la Generalitat per desencallar la situació
Alhora, la batllessa explica què la va portar a presentar-se a l’alcaldia, repassa les necessitats del municipi, els projectes impulsats i els reptes pendents
Núria Casanovas (Terrassa, 1976) és alcaldessa de Gaià des del 2023, quan va guanyar unes eleccions que van marcar un punt d’inflexió al municipi bagenc. El seu accés al càrrec va posar fi a més de dues dècades de govern d’Enric Armengou, que havia encapçalat l’Ajuntament des del 1999, i va obrir una nova etapa política al poble.
Començant per l’actualitat, han tingut un problema arran de la baixa del secretari que compartien amb Lluçà, una plaça que no s’havia pogut cobrir. A finals de març, la Generalitat va nomenar una funcionària accidental per assumir aquestes tasques.
L’Ajuntament de Gaià es troba en una situació administrativa molt crítica i preocupant. Aquesta setmana va finalitzar el nomenament de l’administrativa, que estava assumint les funcions de secretaria, i ara cal fer tot el possible perquè el consistori no quedi paralitzat. Som conscients de la manca de secretaris, però aquesta realitat no pot recaure sobre el municipi. Fins ara hem comptat amb una professional que no disposa de la formació específica requerida, fet que ha situat el funcionament de l’Ajuntament en una situació de mínims.
El director general d’Administració Local, Fran Belver, va dir que el seu no és un cas aïllat.
Això no pot servir d’excusa. La seva obligació és donar una resposta efectiva i resoldre el problema.
Els municipis rurals tenen encara més dificultat per cobrir aquestes places?
En un municipi petit i en un entorn rural és evident que sovint hi ha més dificultats que en zones urbanes. Sempre dic que, quan escollim viure en un poble així, hi ha certes coses a les quals renunciem, però hi ha uns mínims que s’han de garantir.
Canviant de tema, va arribar de Terrassa l’any 2006 buscant un canvi de vida. El 2023 va decidir presentar-se a l’alcaldia. Per què?
Veia que al municipi li faltaven coses i que hi havia aspectes que, com a ciutadana, no m’agradaven. M’havia queixat molt i, en un moment donat, vaig fer una reflexió: ‘Has de fer alguna cosa, has d’aportar’. Sincerament, no sabia ben bé on em posava; em pensava que seria molt més senzill. No n’hi ha prou amb el sentit comú: al darrere hi ha molt d’aprenentatge.
És la primera batllessa d’ERC i, a més, va agafar el relleu d’Armengou, que havia estat al capdavant des del 1999. Com ho ha viscut?
A les eleccions va quedar clar que la gent demanava un canvi. Un alcalde no hauria d’estar tants anys al càrrec: crec que l’ideal són dues legislatures i, com a màxim, tres. Els primers quatre anys serveixen per aprendre; els quatre següents, per consolidar i acabar projectes; i, si es dona el cas, una tercera etapa hauria de ser més de transició, facilitant el relleu. L’aire fresc és positiu: entra gent amb més energia, il·lusió i noves idees. En aquest municipi, durant molts anys, la dinàmica ha estat funcionar a mínims. Nosaltres hem impulsat iniciatives que no s’havien fet mai al poble i estem molt satisfets d’haver-ho pogut tirar endavant.
Com és exercir d’alcaldessa en un municipi com Gaià, amb menys de 200 habitants?
Ho has de tenir tot sota control: des de buidar les papereres quan cal fins a fer els cartells de les activitats. Tot això implica moltes hores de feina, de les quals la gent sovint no n’és conscient i que fan que n’hagis de deixar d’altres que potser són més importants. Arriba un punt en què acabes saturada, perquè treballes cada dia de la setmana. A més, com que tothom et coneix, sovint et venen a buscar a casa o et truquen al telèfon personal. Els alcaldes de pobles petits sovint no hem estudiat ciències polítiques ni ens hem format específicament per a això. Som simplement gent amb la voluntat de fer coses pel poble.
Més enllà dels aspectes tècnics, quins aprenentatges vitals li han aportat aquests tres anys?
No ho he tingut gens fàcil. He après que les coses requereixen temps, a gestionar les expectatives i a entendre que no tothom treballa ni veu les coses de la mateixa manera. Jo, per exemple, soc tossuda i, quan tinc un objectiu, no em fa res les hores que hi hagi de dedicar: hi vaig a fons. Però, sobretot, he après que allò que no depèn de mi no m’ha de preocupar ni generar angoixa. També he vist que hi ha persones que, facis el que facis, sempre es queixaran i que, des de fora, moltes coses semblen molt més senzilles del que realment són.
Deia que és un mandat mogut. Per què?
Vaig haver d’estar un temps de baixa i, ara, hem tingut el problema de la plaça de secretari... Hi ha hagut força entrebancs. També he de dir que, malauradament, l’antic equip de govern no ens va fer cap mena de traspàs i no disposàvem de cap informació sobre l’estat de l’Ajuntament. Va faltar transparència.
S’atreveix a fer un balanç?
De la mateixa manera que reconec que hi ha hagut entrebancs, també puc dir que estem orgullosos de la feina feta. Hem renovat les canalitzacions d’aigua pluvial; el passat 20 d’abril vam implementar el sistema de recollida de residus amb contenidors tancats, un pas valent cap a la sostenibilitat, tot i ser conscients que són canvis que no sempre generen bona acollida; i també hem apostat per la millora de la canalització de l’aigua a Galera, que es trobava en molt mal estat i patia avaries constants. Sempre dic que, des de l’administració, hem de donar exemple i que ens devem al poble.
Han apostat per la cultura.
Hem programat espectacles infantils i per al públic general, i també hem impulsat activitats esportives. En l’àmbit cultural, la idea sempre ha estat aprofitar les activitats per treballar temes com el feminisme, el paper de la dona al món rural o les addiccions, entre d’altres. Que tot plegat tingués un sentit.
Què queda pendent?
Voldria que abans d’acabar el mandat Galera ja disposi de la seva nova depuradora. De cara al següent, si continuem al govern, vull abordar el problema de l’habitatge perquè els joves del municipi no hagin de marxar. Ens sap especialment greu aquesta situació, sobretot tenint en compte que hi ha moltes masies que s’estan deteriorant i que seria interessant recuperar, sense que els pagesos perdin les seves terres.
Es presentarà a les eleccions del 2027?
En un any poden canviar moltes coses, però m’agradaria fer-ho, perquè encara queden moltes coses per fer.
