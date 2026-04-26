El Govern marca el rumb polític a Món Sant Benet amb la C-55 com a prioritat
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, destaca les infraestructures i la cohesió territorial entre els punts clau
Qüestions com el calendari o les condicions amb què s’afrontarà el futur desdoblament de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar, anunciat fa una setmana, és «la prioritat» entre els temes que afecten les comarques centrals i que es tracten aquest cap de setmana en Jornada de Treball que el Govern de la Generalitat en ple està celebrant des d’ahir a Món sant Benet. D’aquesta manera, es declarava prescriptor del territori.
Així ho confirmava ahir el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que parlava de «la cohesió territorial» com un dels elements importants a tractar en la futura agenda del govern, com també el desplegament de l’estatut dels municipis rurals. En relació amb el desdoblament de la C-55, que s’ha programat per poder-lo estrenar el 2030, Dalmau destaca la seva importància «per ajudar a vertebrar territorialment el país, sense por a fer totes aquelles infraestructures necessàries per al seu desenvolupament econòmic».
A banda d’això, Dalmau també va parlar ahir d’altres qüestions importants a tractar en aquesta trobada, com el desenvolupament de la Fàbrica Nova de Manresa, entès com «un projecte vinculat al desenvolupament universitari, científic i de coneixement». En aquesta línia, també posava sobre la taula el finançament dels estudis de Medicina a Vic, i en altres àmbits, la futura residència del Xup, el projecte del polígon del Pont Nou, i la manera d’afrontar el futur del Nou Congost entre les diverses administracions implicades.
Alguns d’aquests projectes, afegia Dalmau, «ja han estat tirats endavant pel Govern i ja hi ha el finançament assegurat», però en aquest sentit també reconeixia la importància d’aprovar uns nous pressupostos perquè, «tenir-ne, permetrà que vagin més de pressa»
Món Sant Benet, epicentre del debat
El Govern ha escollit Món Sant Benet per a la IV Jornada de Treball d’aquesta legislatura seguint el patró de les anteriors, en què «busquem espais icònics del país», explicava Dalmau. «Hem vingut amb l’encàrrec del president Illa de posar el país a tota màquina».
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El espectacular poble de conte a mitja hora de Lleida: un paradís per a ornitòlegs i escaladors
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Una mare de Casserres dona a llum al voral de la carretera C-16 a Sant Vicenç de Castellet camí de Barcelona
- L'agents dels Mossos que ha assistit al part a la C-16: 'Ha estat tot molt ràpid i molt fàcil, per sort!
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies