Illa anuncia des de Món Sant Benet mesures per agilitzar els ajuts per dependència
El pla Cura, que s’aprovarà aquest dimarts, eliminarà tràmits que ara allarguen l’espera, amb un reforç de professionals, i 25 milions d’euros d’inversió aquest 2026
Agilitzar i simplificar els passos per obtenir els reconeixements i els ajuts per dependència. Amb aquest objectiu, la Generalitat vol posar ja en marxa l’anomenat pla Cura, amb un model més ràpid i senzill per identificar els casos amb dret a rebre les prestacions i que permeti reduir les llargues llistes d’espera que hi ha actualment. Així ho ha anunciat aquest diumenge al matí el president de la Generalitat, Salvador Illa, des de Món Sant Benet, on aquest cap de setmana el Govern en ple celebra la IV Jornada de Treball d’aquesta legislatura.
Entre els reptes de l’executiu en el que queda de mandat, hi ha la voluntat de continuar treballant «per posar les persones al centre», ha dit Illa, i això inclou millores en una llei de dependència que es va aprovar fa vint anys i que funciona «amb un sistema desfasat que hem d’actualitzar». Amb dades sobre la taula, el president ha dit que actualment Catalunya atén 250.000 persones amb el sistema de dependència, «el doble que fa deu anys», i n’hi ha més de 128.000 que estan pendents que se’ls reconegui el dret a rebre alguna prestació de dependència, pel fet que encara es troben en alguna fase de la tramitació «i no els podem fer esperar més. Hem de desbloquejar aquest tap». D’aquí neix el pla Cura, que s’ha treballat conjuntament des dels departaments de Drets Socials, Salut i Presidència, i que s’aprovarà al Consell Executiu d’aquest dimarts.
Tot plegat, implica reforçar el sistema amb la contractació de 209 professionals nous, i una inversió de 25 milions d’euros aquest 2026. Les millores, ha dit Illa, s’han de fer extensives a tots els usuaris, però s’acceleraran especialment aquells casos més greus i urgents, de manera que amb una videotrucada es puguin identificar de forma ràpida les persones susceptibles d’obtenir el grau tres de dependència, el més sever. Es calcula que hi ha més de 18.000 persones en aquesta situació. Així mateix, es posarà en marxa un pla individualitzat d’atenció exprés per a qui opti per una prestació econòmica de cuidador.
Aquestes mesures «són un primer pas cap a un model integrat d’atenció a la dependència que anirem desplegant progressivament», ha dit Illa. Un model «proper, que fa que la dependència deixi de ser un itinerari administratiu i que ens permetrà posar les persones al centre», ha insistit.
Treballant la Catalunya del futur
La trobada d’aquest cap de setmana a Món Sant Benet, que va començar ahir i s’acaba aquest diumenge al migdia, ha de servir per definir nous reptes del país a curt i mitjà termini. En aquest sentit, Illa ha parlat d’una Catalunya «que va millor que fa un any, i que en una dècada serà el millor país d’Europa per viure». Tanmateix, ha advertit de la «fragilitat democràtica innegable» que s’està observant en alguns entorns polítics «que ens obliga a defensar la democràcia cada dia i a tots els nivells, en contraposició «d’alguns pactes que es fan entre formacions de la dreta que parlen de prioritats nacionals, quan tots som iguals en drets i en deures. Distingir entre ciutadans és un error immens», ha reblat.
«Visiteu Món Sant Benet»
Salvador Illa ha elogiat l’emplaçament de la jornada a Món Sant Benet. L’ha descrit com un lloc de referència en la història de Catalunya, amb una bona gastronomia i un bon paisatge que, segons ha explicat el mateix president, els membres del Govern han pogut gaudir a primera hora del matí, sortint a caminar o a córrer pels entorns del monestir. «També fem turisme a casa», ha afegit, «perquè hi ha moltes parts de Catalunya que encara no coneixem». Ha animat tothom a visitar Món Sant Benet.
