Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
Personal mèdic ha intentat reanimar la víctima, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida
Una persona ha mort aquest diumenge al migdia, per causes naturals, mentre caminava pel Camí de les Aigües al massís de Montserrat, al terme de Monistrol.
Fonts dels Bombers, que han rebut l'avís a les 13.07 del migdia, han explicat que la víctima ha quedat inconscient quan pujava les escales del camí que va cap al monestir de Montserrat. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat un helicòpter, i el personal mèdic li ha fet les maniobres de reanimació per intentar revifar-lo, però finalment no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Els Bombers han avisat als Mossos d'Esquadra, que han procedit a fer l'aixecament del cadàver.
