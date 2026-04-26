El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: "M'hi vaig casar el 2013"
El Govern en ple de la Generalitat fa una visita guiada a l'antiga abadia benedictina aprofitant que aquest cap de setmana celebra una jornada de treball a Món Sant Benet
La IV Jornada de Treball que el Govern celebra aquest cap de setmana a Món Sant Benet, també deixa espai per a la cultura i l’oci, i ahir, després del cafè d’havent dinat, tota la comitiva va poder gaudir d’una visita guiada d’uns 45 minuts al monestir de Sant Benet.
Per les cares, tot sembla indicar que alguns descobrien aquesta joia medieval per primer cop, mentre d’altres ja la coneixen bé. És el cas de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que s’hi va casar el 2013. Va ser «una molt bona experiència», i ahir, no era pas la primera vegada que hi tornava per recordar-ho.
Encuriosits i atents a les explicacions de la guia, però sense fer gaires preguntes, els membres del Govern van recórrer tot l’interior del monestir per conèixer la seva part medieval i la zona modernista, vinculada al pintor Ramon Casas. Al final, cares de satisfacció, i un aplaudiment amb elogis a la guia.
- Els agents dels Mossos que van assistir un part a la C-16 visiten el nadó a l’hospital
- El felí del Cadí que no es deixa veure i que molts confonen amb un linx
- La Fira de Primavera de Puigcerdà torna amb força després de la cancel·lació de del cavall
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Sunsi Albets, fotògrafa de casaments: 'He vist persones molt estressades en lloc de gaudint de la boda
- Els testimonis ratifiquen que el cotxe conduït per un menor i que va atropellar un infant a Avià va fugir
- Més de 200 policies s'han suïcidat a Espanya en els últims set anys, cinc aquest 2026
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa