Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia

instagramlinkedin

El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: "M'hi vaig casar el 2013"

El Govern en ple de la Generalitat fa una visita guiada a l'antiga abadia benedictina aprofitant que aquest cap de setmana celebra una jornada de treball a Món Sant Benet

La consellera Mònica Martínez Bravo, que es va casar al monestir, al costat d’Illa / Oscar Bayona

Jordi Escudé

Sant Fruitós de Bages

La IV Jornada de Treball que el Govern celebra aquest cap de setmana a Món Sant Benet, també deixa espai per a la cultura i l’oci, i ahir, després del cafè d’havent dinat, tota la comitiva va poder gaudir d’una visita guiada d’uns 45 minuts al monestir de Sant Benet.

Per les cares, tot sembla indicar que alguns descobrien aquesta joia medieval per primer cop, mentre d’altres ja la coneixen bé. És el cas de la consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, que s’hi va casar el 2013. Va ser «una molt bona experiència», i ahir, no era pas la primera vegada que hi tornava per recordar-ho.

Encuriosits i atents a les explicacions de la guia, però sense fer gaires preguntes, els membres del Govern van recórrer tot l’interior del monestir per conèixer la seva part medieval i la zona modernista, vinculada al pintor Ramon Casas. Al final, cares de satisfacció, i un aplaudiment amb elogis a la guia.

TEMES

