Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Sant Jordi 2026Més venuts de Sant JordiPart a la C-16Atropellament a AviàNou CongostLamine YamalConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Aguilar de Segarra condicionarà un espai de socialització i lleure davant del local social

La futura plaça combinarà aparcament i zones d’estada amb bancs, verd urbà, jocs infantils i una pèrgola, i estarà a punt el 2028

Imatge simulada de la futura plaça d'Aguilar / Ajuntament d'Aguilar de Segarra

Jordi Escudé

Aguilar de Segarra

Aguilar de Segarra transformarà el descampat amb grava que hi ha davant del local social i el centre el salut en la futura plaça del poble. L’Ajuntament ja disposa d’un projecte bàsic amb el disseny d’aquest nou espai, i la idea és urbanitzar-lo durant el 2027 perquè, a tot estirar, estigui a punt per a la seva inauguració i estrena d’aquí a un parell d’anys, segons que ha explicat l’alcalde de la població, Ricard Tomàs.

Es tracta d’un ampli espai que hi ha entre el local social i l’Ajuntament, que no està urbanitzat i on aparquen cotxes. Amb la nova plaça ja es preveu habilitar una zona d’aparcament, però es vol que sigui un lloc de trobada, lleure i esbarjo del nucli d’Aguilar. «Som un municipi molt dispers i necessitem espais on poder-nos socialitzar», apunta l’alcalde. Diu que abans, en municipis rurals com aquest, aquesta funció la feia l’església «perquè la gent es trobava sortint de missa, però ara calen altres alternatives», i en el cas d’Aguilar s’ha considerat que aquest espai podria ser idoni perquè ja hi ha el local social. Sovint s’hi fan activitats a l’interior, «i ara hi afegirem un espai a l’aire lliure» i proper als habitatges, sosté Tomàs.

El projecte bàsic de la nova plaça s’ha elaborat a partir d’un procés participatiu que ha comptat amb diverses reunions en què tothom hi ha pogut dir la seva. Contempla espais d’aparcament concentrats a la zona de la carretera d’accés per evitar la dispersió, amb algunes places vinculades a l’Ajuntament i el centre de salut. També hi haurà un espai d’estacionament per a bicicletes, i una àrea reservada a la càrrega de vehicles elèctrics. A l’àrea pròpiament d’estada hi haurà bancs, espais d’ombra i zones amb vegetació i arbrat, a banda d’un parc infantil amb jocs i elements d’equilibri i per grimpar. També es preveu una pèrgola i un espai vinculat a l’ús del bar del local social. Aprofitant aquesta urbanització, també es refarà el clavegueram i se soterraran els serveis.

Prèviament, caldrà fer algunes modificacions al pla urbanístic perquè la proposta hi encaixi, i redactar i aprovar el projecte executiu, amb la idea de poder licitar l’obra a final d’aquest any i treballar-hi el 2027. El conjunt de les actuacions s’afrontarà amb unes ajudes de mig milió d’euros del Pla Únic d’Obres i Serveis de la Generalitat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents