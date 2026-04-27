Els Agents Rurals investiguen un abocament il·legal de purins a Fonollosa
Va ser divendres al Torrent de Jaumandreu i no va afectar la qualitat de l'aigua de l'aixeta de Callús o Fonollosa
Els Agents Rurals conjuntament amb l'ACA han obert una investigació per tal de conèixer l'origen i les afectacions d'un abocament de purins al torrent de Jaumandreu, a Fonollosa. Als volts de les 17 hores del divendres passat es va rebre l'avís a la Unitat d'Inspecció i Guàrdies dels Agents Rurals, que es van desplaçar al lloc i van comprovar que el torrent baixava carregat de purins que van afectar la qualitat de l'aigua de la riera de Jaumandreu.
En aquell moment es va notificar al CECAT, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya, que va emetre un comunicat en el qual s'advertia que si hi havia captacions aigües avall, aquesta situació podia afectar els municipis de Fonollosa i Callús i es recomanava prendre les mesures que oportunes. Això sí, aquest avís es referia únicament a l'aigua del riu i en cap cas a l'aigua de la xarxa municipal, per tant, a l'aigua de l'aixeta.
Segons algunes fonts presencials, la quantitat de purins que portava la riera el divendres era impressionant, i això pot afectar les aigües subterrànies de la zona. De moment, no han transcendit els resultats de la investigació ni si s'han produït detencions.
