L’Aplec del Panellet torna a Sant Pere de Vallhonesta després de vuit anys
La festa recupera el seu espai tradicional l’1 de maig i preveu una alta participació
Regió7
L’Aplec del Panellet torna a Sant Pere de Vallhonesta el primer de maig després de vuit anys d’absència, amb la previsió d’una participació molt nombrosa dels veïns i veïnes de Sant Vicenç de Castellet. La recuperació de l’ermita i del conjunt de l’església de Vallhonesta per part de l’Ajuntament ha estat possible gràcies al conveni signat amb el Bisbat de Vic el passat mes de març. D’aquesta manera, la festa retorna al seu emplaçament tradicional després d’uns anys en què s’havia traslladat a Sant Jaume de Vallhonesta, a l’espera d’una solució llargament reivindicada pel valor simbòlic i patrimonial de Sant Pere de Vallhonesta.
Programa d’actes
La jornada festiva tindrà lloc al llarg de tot el matí de l’1 de maig. A partir de les 10 hores se celebrarà la missa, seguida del tradicional repartiment de panellets. A les 11 hores hi haurà una audició de sardanes amb la cobla Berga Jove. L’organització, a càrrec de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet, preveu repartir centenars de panets i convida tothom a aplegar-se al voltant de Sant Pere de Vallhonesta.
El conveni signat aquest mes de març amb el Bisbat de Vic permet posar en valor Sant Pere de Vallhonesta, declarat Bé Cultural d’Interès Local (BCIL), com a espai de trobada i escenari d’activitats per al municipi. L’acord, amb una vigència de 30 anys, inclou també la cessió de l’espai del cementiri annex a la nau i facilita l’accés a ajudes per a la rehabilitació del conjunt monumental, que en els darrers anys ha patit una manca d’actuacions de conservació i millora.
