L’exregidor del PSC a Sant Joan de Vilatorrada, Àngel Sáez, liderarà un nou partit a les municipals
Sant Joan pel Canvi es defineix com una formació independent, «allunyada de sigles, i centrada en el municipi»
El regidor no adscrit a l’Ajuntament de Sant Joan de Vilatorrada després que fa dos anys va sortir del PSC, Àngel Sáez, encapçalarà un nou partit de cara a les eleccions municipals de l’any que ve. Sant Joan pel Canvi, que es preveu constituir formalment en els propers dies, és un projecte «el cent per cent municipal, centrat únicament en Sant Joan, i allunyat de qualsevol sigla i ideologia», assegura el mateix Sáez. La iniciativa va sorgir d’un grup de veïns provinents de diversos àmbits del teixit associatiu, esportiu i cultural «que han confiat en el meu lideratge», diu Sáez. Per ara, l’acompanyen una dotzena de persones per fer llista i, tot i que de moment no vol avançar cap nom, assegura que «són perfils molt potents de Sant Joan».
Quant als reptes que motiven aquesta nova formació figura la necessitat d’un pavelló més gran, la rehabilitació del Torrent Canigó, un edifici per a l’INS Cardener, i millores en parcs, jardins i places, entre altres.
Àngel Sáez, de 29 anys, és regidor a l’ajuntament de Sant Joan des del 2019. Hi va entrar dins les files socialistes, però en va marxar el 2024 pel «distanciament personal» amb la portaveu del partit Elia Tortolero.
- Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
- Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
- Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
- Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
- La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
- Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
- Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
- El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013