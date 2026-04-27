Montserrat celebra la festivitat de la Mare de Déu amb la mirada posada a la possible visita del Papa
El monestir consolida la recuperació de visitants després del Mil·lenari, amb més presència de públic català
Nia Escolà (ACN)
Montserrat celebra aquest 27 d'abril la festivitat de la Mare de Déu amb una elevada afluència de visitants, entre fidels i turistes. És el cas de la Rosa, que no falla a la cita i hi puja cada any per retre homenatge a la seva filla, que es diu Montserrat. La diada se celebra enguany amb l'expectativa d'una possible visita del Papa el 10 de juny.
El sotsprior, Bernat Juliol, ha assegurat que la comunitat estarà "encantada" d'acollir-lo si es confirma, tot i que ha insistit que caldrà esperar el programa oficial de la Santa Seu. Juliol ha destacat l'efecte del Mil·lenari en l'augment de visitants, especialment catalans: el 2025 el monestir va rebre 2,4 milions de persones i aquest any la tendència continua a l'alça, amb un increment del 4%.
