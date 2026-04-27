Una ruta descobrirà, divendres, el llegat de les colònies tèxtils de Balsareny

El recorregut combinarà elements patrimonials i paisatgístics amb una visita guiada durant tot el matí per la Rabeia i Soldevila

La resclosa dels Manresans serà un dels indrets que es visitaran / Arxiu | Mireia Arso

Jordi Escudé

Balsareny

L’associació Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa han preparat per a aquest divendres, festivitat de l’1 de maig, una visita guiada per descobrir el patrimoni industrial i paisatgístic a l’entorn de les antigues colònies tèxtils de Soldevila i la Rabeia, a Balsareny, amb motiu del Dia de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat que es commemora des de fa quatre anys.

La jornada preveu un recorregut circular que sortirà a 2/4 de 10 del matí des de l’església de Sant Esteve de la Colònia Soldevila, i que s’allargarà fins passat el punt del migdia. A banda d’aquesta església, es podrà visitar la colònia Soldevila, la Rabeia, el bosc de ribera de l’entorn, la resclosa dels Manresans d’on parteix la Séquia cap a Manresa, i la via verda de l’antic carrilet.

Notícies relacionades

Hi podrà participar tothom qui vulgui, sense necessitat d’inscripció prèvia, i en acabat, a les 2, hi haurà un dinar popular a la colònia Soldevila (per a la qual sí que es demana una reserva prèvia), i un final de festa amb la Cobla Ciutat de Granollers.

  1. Tony, de 56 anys, i Juanma, de 61: viuen en una furgoneta de 5 metres quadrats i gasten només dues bombones de butà l’any
  2. Mor una persona mentre pujava les escales cap al monestir de Montserrat
  3. Els experts en fisiologia coincideixen: Kilian Jornet és un dels humans més extraordinaris
  4. Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
  5. La història darrere dels joves que sí que han pogut comprar un habitatge: 'Vaig necessitar l’aval de la meva família per aconseguir la hipoteca
  6. Protecció Civil alerta de tempestes fortes aquest diumenge a la tarda a la Catalunya central
  7. Els Mossos detenen un home per apunyalar-ne un altre a Gironella
  8. El president Illa i els consellers, al Monestir de Sant Benet: 'M'hi vaig casar el 2013

Una ruta descobrirà, divendres, el llegat de les colònies tèxtils de Balsareny

Una ruta descobrirà, divendres, el llegat de les colònies tèxtils de Balsareny

Igualada construirà un Auditori de música al Parc Central

Igualada construirà un Auditori de música al Parc Central

L’exregidor del PSC a Sant Joan, Àngel Sáez, liderarà un nou partit a les municipals

L’exregidor del PSC a Sant Joan, Àngel Sáez, liderarà un nou partit a les municipals

L’E-bike Anoia Terra de Castells arriba a la Vall de Carme amb cinc rutes per a tots els nivells

L’E-bike Anoia Terra de Castells arriba a la Vall de Carme amb cinc rutes per a tots els nivells

Arxivada la causa contra els tres mossos investigats per ajudar a escapar Puigdemont el 2024

Arxivada la causa contra els tres mossos investigats per ajudar a escapar Puigdemont el 2024

La demanda de productes per a l'al·lèrgia creix un 8% en les farmàcies, "molt per damunt" dels nivells d'altres anys

La demanda de productes per a l'al·lèrgia creix un 8% en les farmàcies, "molt per damunt" dels nivells d'altres anys

Marina Roca guanya el premi Protagonistes del demà 2026 del Rotary

Marina Roca guanya el premi Protagonistes del demà 2026 del Rotary

La Festa’l Riu aplega un miler de persones per reivindicar la recuperació del riu Anoia

La Festa’l Riu aplega un miler de persones per reivindicar la recuperació del riu Anoia
