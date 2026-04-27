Una ruta descobrirà, divendres, el llegat de les colònies tèxtils de Balsareny
El recorregut combinarà elements patrimonials i paisatgístics amb una visita guiada durant tot el matí per la Rabeia i Soldevila
L’associació Amics de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat i el Museu de l’Aigua i el Tèxtil de Manresa han preparat per a aquest divendres, festivitat de l’1 de maig, una visita guiada per descobrir el patrimoni industrial i paisatgístic a l’entorn de les antigues colònies tèxtils de Soldevila i la Rabeia, a Balsareny, amb motiu del Dia de les Colònies Industrials de l’Alt Llobregat que es commemora des de fa quatre anys.
La jornada preveu un recorregut circular que sortirà a 2/4 de 10 del matí des de l’església de Sant Esteve de la Colònia Soldevila, i que s’allargarà fins passat el punt del migdia. A banda d’aquesta església, es podrà visitar la colònia Soldevila, la Rabeia, el bosc de ribera de l’entorn, la resclosa dels Manresans d’on parteix la Séquia cap a Manresa, i la via verda de l’antic carrilet.
Hi podrà participar tothom qui vulgui, sense necessitat d’inscripció prèvia, i en acabat, a les 2, hi haurà un dinar popular a la colònia Soldevila (per a la qual sí que es demana una reserva prèvia), i un final de festa amb la Cobla Ciutat de Granollers.
