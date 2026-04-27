Sant Vicenç ultima la museïtzació de l’ermita de Castellet, prevista pel maig
A la torre medieval ja condicionada, que fa de mirador, s’hi afegirà el nou espai que explicarà la història de la Verge i de la capella com a lloc de pelegrinatge
Sant Vicenç fa un pas endavant en el condicionament del conjunt monumental de Castellet, amb previsions de tenir completada el pròxim mes de maig una nova fase de museïtzació del complex. És la que correspon a l’ermita, un dels elements més destacats del patrimoni local, i amb què s’arribarà a l’equador de tot el procés que ha de convertir el conjunt de Castellet en un gran espai museístic.
La visita guiada que es va fer ahir a Castellet en el marc dels actes del mercat Origen Montserrat, va ensenyar la torre del segle XIV, ja restaurada amb plafons i que ara serveix de mirador amb dades geogràfiques de tot l’entorn, proper a la muntanya de Montserrat i a Sant Llorenç del Munt. La visita també va incloure la resta d’elements del conjunt monumental, però en aquest cas, encara no estan museïtzats, com són l’ermita, la casa de l’ermità (una edificació que es va afegir uns segles més tard), i les restes de l’antic castell.
La propera visita que s’organitzi (de moment són concertades i encara molt esporàdiques), ja inclourà la museïtzació de l’ermita, que ja està molt avançada i s’espera poder-la enllestir en els propers dies, segons que ha explicat la regidora de Cultura de Sant Vicenç, Carme Jiménez. Aquí s’hi explicarà la història de la capella de Nostra Senyora de Castellet, de la mateixa Mare de Déu, i dels aplecs que s’hi han anat celebrant, així com la importància històrica de la capella com a lloc d’arribada de pelegrins. Tot plegat es divulgarà a través de plafons, i una part de la història la narraran els mateixos barons de Castellet mitjançant una simulació amb un holograma.
A partir d’aquí, el proper pas serà la museïtzació de la casa de l’ermità, que encara no té data, però no es farà abans del 2027, segons Jiménez. La planta baixa es dedicarà a contextualitzar l’entorn de Castellet dins l’àmbit del Geoparc, amb explicacions sobre la formació i l’evolució de les peculiars roques conegudes com les muntanyes russes, mentre que la planta primera donarà informació sobre l’antic castell, les restes del qual també es faran visitables més endavant.
Portar-hi aigua, i més visites
A banda dels treballs de museïtzació, una de les tasques pendents més urgents és la portada d’aigua fins al conjunt de Castellet. Un projecte que es preveu executar durant l’estiu, i que permetrà, entre altres, poder disposar de lavabos, una condició necessària per establir un calendari de visites més regular.
«Volem donar vida a Castellet», diu Jiménez, amb un programa més continuat de visites, incloent-hi les escolars, que es voldria iniciar a partir del setembre, coincidint amb la festa de la Mare de Déu de Castellet, el segon cap de setmana del mes.
