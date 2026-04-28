Castellbell i el Vilar instal·larà cinc càmeres lectores de matrícules en les properes setmanes

Durant el darrer any s’han reduït un 3% els fets delictius al municipi

Una imatge de la reunió de l'alcalde, Adrià Valls, amb els Mossos d'Esquadra / Ajuntament de Castellbell i el Vilar

Eduard Font Badia

Manresa

L’Ajuntament de Castellbell i el Vilar instal·larà les primeres cinc càmeres lectores de matrícula en les pròximes setmanes. Són càmeres que formen part del sistema LECTIO, que permet als Mossos d'Esquadra tenir coneixement en temps real i fer seguiment de les matrícules de cotxes sospitosos o perillosos que puguin entrar a la població.

Així es va notificar en la darrera reunió que l'alcalde, Adrià Valls, va mantenir amb l’inspector de l’Àrea Bàsica Policial del Bages i Moianès, Enric Gerónimo, i el caporal del grup de proximitat dels Mossos d’Esquadra, Ernest Centelles. Es tractava d'una reunió de treball per fer seguiment de les qüestions que tenen a veure amb la seguretat al municipi.

Les dades compartides pels Mossos d’Esquadra indiquen que durant el darrer any s’han reduït un 3% els fets delictius al municipi. En aquest sentit, el consistori ha volgut agrair la col·laboració del cos policial i la coordinació amb la Guàrdia Municipal.

