Fran, guia de Montserrat: "El primer que fan els turistes quan veuen la muntanya és un 'uau'"
Turistes nord-americans i catalans van compartir ahir la celebració del 27 d'abril a Montserrat, impressionats per la bellesa del monestir
Nia Escolà (ACN)
El Fran, guia a Montserrat, acompanya habitualment grups de turistes estrangers fins al monestir. Aquest dilluns guiava un grup de nord-americans i assegurava que, més enllà de la nacionalitat o les creences, l'impacte és generalitzat. "El primer que fan quan veuen la muntanya és un 'uau', un sospir". La seva visita coincidia amb una data important: el monestir celebrava aquest 27 d'abril la festivitat de la Mare de Déu.
Cues de visitants per accedir a la basílica de Montserrat i ambient festiu a la plaça de Santa Maria, amb turistes estrangers barrejats amb visitants catalans. Al grup del Fran hi havia, per exemple, la Kelly Levy, de Washington, qui assegurava haver quedat captivada pel paisatge: "És impressionant".
De més a prop, hi havia el Ferran i la Montserrat, de Terrassa, que mantenien, un any més, la tradició del 27 d'abril: "Si podem, no fallem mai", explicaven. També hi eren l'Anna i l'Alberta, de Vilafranca del Penedès, habituals del recinte: "Som fans de Montserrat; des de petites que venim a les cel·les, estimem la Moreneta i aquí estem".
Entre els assistents també hi havia la Montserrat, de Sant Joan de Vilatorrada tot i que actualment viu a Madrid. Tot i que havia pujat sovint al monestir, fins ara no ho havia fet mai el dia del seu sant. "Sempre deia que un dia vindria pel meu sant, i aquest dia és avui", explicava. I afegia que ho vivia més des d'una vessant cultural que religiosa: "Per mi és un fet de pertinença, de país".
Montserrat va tancar l’any del mil·lenari per sota dels 2,5 milions de visitants
Durant el 2025, en l’any del mil·lenari, Montserrat va baixar de la xifra dels 2,5 milions de visitants. Ara bé, el volum de turistes registrats al santuari i el seu entorn el 2025 és la sisena més elevada d'aquest primer quart de segle, i la segona des de la pandèmia, que va suposar un daltabaix durant tres anys.
En concret, l’any passat hi van pujar, segons els registres del Patronat de Montserrat, un total de 2.437.309 visitants, 90.000 menys que els que ho havien fet l’any anterior (un descens del 3,5%). De fet, però, els 2,5 milions es considera una xifra molt alta que alhora permet mantenir el punt d’equilibri per assumir adequadament la gestió d’aquesta presència i l’oferiment de serveis sense arribar a un punt de massificació.
