Joan Sebarroja, voluntari: «Portem material de quiròfan a soldats de la primera línia de foc a Ucraïna»
Des de Sant Joan de Vilatorrada, Joan Sebarroja, centralitza bona part de l’ajuda que Catalunya i el sud de França envia als fronts de batalla ucraïnesos
«Portem material de quiròfan a primera línia de foc a Ucraïna des de fa tres anys», explica Joan Sebarroja, voluntari que ha trobat la col·laboració d’un grup d’ucraïnesos de Sant Joan de Vilatorrada que des del primer dia de l’esclat del conflicte entre el seu país i Rússia han intentat organitzar l’ajuda solidària. Ara, centralitza bona part del material sanitari que va cap a Ucraïna des de Catalunya.
La col·laboració amb aquestes causes no li ve de nou, perquè «tota la vida ha anat fent coses», assegura, però «en l’inici de la Guerra d’Ucraïna ens hi vam abocar». Va cedir el local i des del primer moment van estar recollint material. Des de fa tres anys que té centralitzada la recollida de material sanitari a Catalunya i al sud de França. De formació és farmacèutic, ha estat professor associat a la facultat de Farmàcia de la UB, i manté contacte amb el sector mèdic. Ara, quan hi ha material d’hospitals o de laboratoris que en el nostre país no té sortida (algunes vegades per caducitats imminents o recents, o per canvis del Codi Nacional (CN) que porten les caixes). Es coneix la seva feina i ara li arriben palets sencers i «quan tinc el garatge ple aviso els ucraïnesos de Sant Joan i fem una furgoneta cap a Ucraïna».
«Sabem que el material recollit va directament al front» i «això és molt important» per qui fa la conació, afirma. Ho hem provat amb altres països en conflicte, com ara Palestina, però no hi ha cap garantia que pugui arribar als que ho necessiten.
«Volen apòsits grans (30 x 30 cm) i sals de plata per guarir ferides», per exemple. I envien aquest material i molt més. Ara, des de Catalunya és «un enviar furgonetes contínuament», indica Sebarroja.
