L’Institut d’Auro de Santpedor participa en un projecte aeroespacial d’abast europeu
Cinc estudiants de 15 anys han construït un minisatèl·lit de la mida d’una llauna de refresc amb un paracaigudes perquè pugui aterrar
Un equip de cinc estudiants de l'IES d'Auró de Santpedor han construït un petit satèl·lit, de la mida d'una llauna de refresc, integrat amb tots els elements necessaris perquè es pugui enlairar i aterrar, des d'uns sensors, fins a un sistema de comunicació i un paracaigudes. Ho han fet en el marc del CanSat impulsat per l’Agència Espacial Europea (ESA) a través del European Space Education Resource Office. A Catalunya, compta amb el suport de l’Escola Superior d’Enginyeria Aeroespacial de Terrassa i l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya.
Els protagonistes bagencs són els alumnes Lluc Molina, Martí Homs, Arnau Martí, Arnau Sucarrats i Josep Servitja, que han estat tutoritzats per la professora Olga Pano, i han tingut la col·laboració de la professora Lluïsa Peralba. Tots ells han valorat molt positivament l’experiència, com una bona oportunitat per desenvolupar un projecte científic real.
Els 18 millors satèl·lits de Catalunya van ser escollits per les fases regionals, que es van desenvolupar el passat 25 d’abril amb el llançament dels satèl·lits l’aeroport d’Alguaire (Lleida), i posteriorment amb una presentació del projecte a l’Escola Superior d’Enginyeria Aeroespacial de Terrassa. Ara, els millors equips catalans passaran ara a la fase nacional i europea.
