L'edició d'enguany va comptar amb una vuitantena de participants

Navarcles acull la parada tècnica del Ral·li Internacional de Motos Històriques durant Sant Jordi / ARXIU PARTICULAR

Regió7

Manresa

Navarcles va acollir durant la diada de Sant Jordi la parada tècnica de la 48a edició del Ral·li Internacional de Motos Històriques, que cada any organitza l'escuderia Motor Atletic Terrassa Hockey Club. Enguany el ral·li va comptar amb una vuitantena de participants, que després de sortir de Terrassa, es van concentrar al parc tancat situat a la plaça Marcel·lí Monrós de Navarcles. L’alcaldessa de Navarcles, Alba Pérez, va donar la benvinguda als participants del ral·li intercanviant unes plaques commemoratives de la edició d’enguany.

