Sant Fruitós renovarà 1,6 quilòmetres de canonades per millorar la xarxa d’aigua
El projecte està subvencionat, en part, per la Diputació de Barcelona, amb 634.500 euros
Regió7
L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat inicialment el projecte de renovació de la xarxa d’abastament d’aigua potable que preveu la substitució d'1,662 quilòmetres de canonades al nucli urbà i a la urbanització de Les Brucardes. Es preveu iniciar les obres a finals de 2026, amb una execució que s’allargarà durant els primers trimestres de 2027.
L’actuació respon a la necessitat planificada de renovar diverses artèries principals de la xarxa, que presenten una antiguitat mitjana de 50 anys i que, en molts casos, estan construïdes amb fibrociment, un material que cal retirar progressivament. Amb aquesta inversió, l’Ajuntament vol millorar l’eficiència del sistema de distribució, reduir les fuites i garantir un millor control i regulació del cabal subministrat.
El projecte està pressupostat amb un total de 792.000 euros i està subvencionat amb 634.500 euros per part de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa sectorial de millora de les xarxes d’abastament d’aigua. La resta del finançament es cobrirà a través del Pla anual de reposicions i millores en instal·lacions d’abastament d’aigua potable.
