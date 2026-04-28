Sant Joan de Vilatorrada constitueix la Taula local per la Llengua en defensa del català
Una vintena de persones de diferents àmbits del municipi formen aquest nou òrgan encapçalat per l’Ajuntament i Mou-te per la Llengua
Regió7
Sant Joan de Vilatorrada ha constituït la Taula local per la Llengua en defensa del català al municipi i està formada conjuntament amb Sant Martí de Torroella. Es tracta d’una iniciativa que neix de la voluntat de l’Ajuntament i Mou-te per la Llengua (Sant Joan Decideix) de promoure l’ús del català arreu del municipi i garantir els drets lingüístics.
La Taula es configura com un espai plural i obert on intervenen agents municipals, comunitat educativa, entitats culturals, esportives, socials i econòmiques. Entres els membres hi ha representació del món sanitari, comercial, esportiu, empresarial i fins i tot d’associacions de persones nouvingudes, així com representants polítics i tècnics de l’Ajuntament de Sant Joan i l’EMD de Sant Martí de Torroella.
Entre els principals objectius de la Taula local per la Llengua destaquen el fet de garantir els drets lingüístics, assegurant el compliment de la normativa lingüística a l’Ajuntament; impulsar el català en el comerç, els serveis i la vida diària; teixir complicitats i sumar esforços entre diferents entitats, col·lectius i institucions locals; facilitar l’aprenentatge del català (especialment per a persones nouvingudes); crear consciència sobre el valor del català com a patrimoni comú i assegurar la disponibilitat del català en els serveis públics i administracions.
L’alcalde, Jordi Solernou, destaca que “la llengua no és només una eina de comunicació, sinó també memòria, cultura i cohesió social”, i remarca que el català “no ha de ser una barrera, sinó una oportunitat per sumar i per integrar”. Per la seva banda, la regidora de Cultura, Montserrat Jové, alerta que “s’ha fet un gran retrocés en l’ús de la llengua catalana. Hem patit una davallada significativa de parlants habituals”. La regidora considera necessari portar a terme actuacions civils des d’aquesta Taula per la Llengua per revertir la situació. En aquest sentit, subratlla la importància de mantenir l’ús de la llengua en la vida quotidiana i no canviar d’idioma per inèrcia.
L'acte de constitució va comptar amb Jaume Puig Ibañez, membre de la Taula per la Llengua al Bages i al Moianès i president d’Òmnium Cultural al Bages entre 2008 i 2015. Va explicar que “el català s’està perdent entre les generacions més joves” i que és feina de totes i tots promoure la llengua, sobretot entre les persones nouvingudes, a qui sovint “parlem en castellà d’entrada”.
La constitució de la Taula local per la Llengua respon al mandat de la moció aprovada al Ple del 30 d’octubre de 2025. En una primera fase, s’identificarà els àmbits deficitaris pel que fa a l’ús de la llengua i al compliment de la normativa lingüística i vetllar pel compliment d’aquesta. A mitjà termini s’elaborarà un Pla local d’impuls al català.
