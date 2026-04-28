Santpedor habilita zones d’ombra per al resguard en mesos de calor intensa

S'han instal·lat en diversos equipaments municipals

Un dels espais que s'han habilitat / Ajuntament de Santpedor

Regió7

Santpedor

L'Ajuntament de Santpedor ha habilitat diversos punts amb tendals per fer ombra repartits pel municipi, perquè serveixin de zona de confort als veïns i veïnes els dies de calor intensa. En concret, s'han instal·lat als equipaments municipals de les escoles Riu d'Or, la Serreta, a la Biblioteca, a l'EBM Gallarets, a la residència municipal Can Jorba i a les piscines municipals.

Així doncs, mitjançant la instal·lació de tendals s’han creat espais més habitables que afavoreixen l’ús continuat dels equipaments, protegeixen de l’exposició directa al sol i contribueixen a prevenir riscos associats a la calor. A més, aquestes intervencions fomenten la convivència i l’activitat social, incrementen la qualitat ambiental reduint la temperatura superficial i reforcen el compromís municipal amb l’adaptació al canvi climàtic i el benestar col·lectiu.

Notícies relacionades

La implementació de les zones d’ombra ha costat 75.000 euros que es pagaran amb la línia d’Adaptació a l’emergència climàtica de la Diputació de Barcelona.

