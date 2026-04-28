Santpedor habilita zones d’ombra per al resguard en mesos de calor intensa
S'han instal·lat en diversos equipaments municipals
Regió7
L'Ajuntament de Santpedor ha habilitat diversos punts amb tendals per fer ombra repartits pel municipi, perquè serveixin de zona de confort als veïns i veïnes els dies de calor intensa. En concret, s'han instal·lat als equipaments municipals de les escoles Riu d'Or, la Serreta, a la Biblioteca, a l'EBM Gallarets, a la residència municipal Can Jorba i a les piscines municipals.
Així doncs, mitjançant la instal·lació de tendals s’han creat espais més habitables que afavoreixen l’ús continuat dels equipaments, protegeixen de l’exposició directa al sol i contribueixen a prevenir riscos associats a la calor. A més, aquestes intervencions fomenten la convivència i l’activitat social, incrementen la qualitat ambiental reduint la temperatura superficial i reforcen el compromís municipal amb l’adaptació al canvi climàtic i el benestar col·lectiu.
La implementació de les zones d’ombra ha costat 75.000 euros que es pagaran amb la línia d’Adaptació a l’emergència climàtica de la Diputació de Barcelona.
